Surto em creche de Vila Velha: perícia recolhe brinquedos e lençóis

Perícia deixou a creche por volta das 18h desta terça-feira (2) Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória

Praia da Costa, em Vila Velha, afetada por um surto de infecção, peritos e agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deixaram o local por volta das 18h desta terça-feira (2). Após 6 horas de perícia na creche particular da, em, afetada por um surto de infecção, peritos e agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deixaram o local por volta das 18h desta terça-feira (2).

No local, a perícia analisou a área do chafariz, salas de aulas e coletou diversos objetos como brinquedos e roupas de cama de bebês, que estavam em sacolas. A perícia foi motivada pela morte de um dos alunos da creche, um menino de 2 anos, que teve morte cerebral declarada na quarta-feira (27). A intenção dos investigadores é saber se houve negligência por parte dos proprietários.

Rádio CBN Vitória (92,5 FM) que outra perícia será realizada na creche, mas ainda não há nenhuma data definida. O delegado Giano Trindade confirmou a reportagem daque outra perícia será realizada na creche, mas ainda não há nenhuma data definida.

Por nota, a Polícia Civil informou que a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha coletou vários elementos para análise, que foram encaminhados ao setor responsável. O prazo médio para que saia o resultado dessa primeira perícia é de 20 dias, que podem ser prorrogados caso haja necessidade de realizar outras perícias complementares.

Um pai de um aluno da creche, que não quis se identificar, disse que os pais estão ansiosos para a reabertura da escola. “Os funcionários e proprietários da escola tratavam nossos filhos com muito zelo e amor. Queremos que a prefeitura retire logo a interdição”.

Ele também disse que muitos pais não têm com quem deixar as crianças, por isso, tentam vagas em outras escolas particulares da região, mas sem sucesso. “Como não sabemos quando a creche será reaberta, alguns pais que precisam trabalhar foram em busca de outras escolas, mas como as aulas começaram em fevereiro, eles não estão conseguindo vagas para as crianças”.

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"CASO RARO E AGRESSIVO", DIZ PREFEITURA

A Prefeitura de Vila Velha informou nesta terça-feira (2) que o surto de diarreia que atingiu crianças e adultos numa creche particular da Praia da Costa na última semana é um caso raro e agressivo e, provavelmente, o primeiro que se tem notícia no Brasil.