Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, que investiga o caso Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A Vigilância Sanitária de Vila Velha divulgou, nesta quinta-feira (28), que mais uma criança que estudava na creche onde houve surto de diarreia está internada na UTI de um hospital particular na Serra.

Essa criança é uma das que foram levadas a hospitais no início do surto, mas havia sido liberada. Em casa, o quadro se agravou e foi encaminhada à UTI do hospital. A idade dessa criança não foi divulgada.

Your browser does not support the audio element. Surto em creche de Vila Velha - mais uma criança vai para a UTI

Desde a notificação do surto, foram registradas seis vítimas:

um menino de 2 anos, que estava em coma na UTI de um hospital particular em Vila Velha, que acabou um menino de 2 anos, que estava em coma na UTI de um hospital particular em Vila Velha, que acabou morrendo nesta quarta-feira (27)

uma criança, também de 2 anos, que segue na UTI de um hospital particular em Vitória uma criança, também de 2 anos, que segue na UTI de um hospital particular em Vitória

a criança que agora está na UTI de um hospital particular na Serra a criança que agora está na UTI de um hospital particular na Serra

uma criança que está internada apenas em observação em Vila Velha uma criança que está internada apenas em observação em Vila Velha

duas crianças que foram atendidas e não chegaram a ficar internadas duas crianças que foram atendidas e não chegaram a ficar internadas

O CASO

, três delas em estado grave. Dessas, uma evoluiu para óbito. Uma terceira criança segue internada em observação. As outras duas foram liberadas. Seis crianças de uma creche particular de Vila Velha foram levadas para o hospital com sintomas semelhantes a uma infecção , três delas em estado grave. Dessas, uma evoluiu para óbito. Uma terceira criança segue internada em observação. As outras duas foram liberadas.

Apesar da situação, a Prefeitura de Vila Velha descarta possibilidade de surto na cidade, sendo um caso específico registrado na creche. A situação continua sendo investigada pela Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica do município.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Giovana Ramalho, e a gerente da vigilância sanitária do município, Flávia Costa, explicaram que os sintomas nas crianças iniciaram no dia 15 deste mês, mas que a prefeitura foi avisada no dia 22, às 19h30.