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Vila Velha

Surto em creche: criança em UTI de hospital em Vitória tem melhora

O pai pede que as pessoas continuem doando sangue para repor estoque de banco sanguíneo

Publicado em 29 de Março de 2019 às 21:27

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

29 mar 2019 às 21:27
Matheus está internado no Cias, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
O menino Matheus Maciel Almeida, de 3 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital particular de Vitória. Matheus é uma das crianças que estuda na creche da Praia da Costa, em Vila Velha, onde houve um surto de diarreia no início desta semana. De acordo Ricardo, que é médico e pai do menino, muitas pessoas doaram sangue após a reportagem publicada nesta sexta-feira (29) pelo Gazeta Online e após pedidos feitos pela família; o menino apresenta melhoras no quadro respiratório.
Ricardo informou que o menino começou com um quadro de congestionamento nasal no sábado (16) e, já na segunda-feira (18), apresentou febre e um quadro de diarreia leve. O sintoma permaneceu até a quarta-feira (20), quando teve uma piora no quadro respiratório — uma pequena pneumonia, segundo médicos. 
> Bactéria é encontrada em fábrica de cerveja nos fundos de creche no ES
"Naquele dia os médicos iniciaram os antibióticos, ele começou com crise de diarreia aguda. De 23h30 as 00h30 da madrugada, ele já tinha evacuado 10 vezes, mais ou menos. Algumas com a presença de sangue. Na sexta-feira (22), ele foi internado e no domingo (24) veio para a UTI", disse o pai.
> Surto em creche: análise aponta contaminação em água de chafariz
Ricardo aproveitou para agradecer por todo o apoio e pelas orações que a família tem recebido, até de pessoas que não conhece. 
Não é fácil, ainda mais com isso tudo que aconteceu. Outras crianças estão passando pelo mesmo, crianças frágeis... Não é fácil. Graças a Deus estamos fortalecidos, recebendo apoio e muita corrente de oração
Ricardo, pai de Matheus
O pai de Matheus reforçou que é importante que as pessoas continuem doando sangue para repor os estoques do banco de sangue. 
VEJA OS LOCAIS DE DOAÇÃO
Hemoclínica
Endereço: Rua Doutor Joaquim Cortês, 44 - Centro, Vitória.
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 16h.
É necessário levar documento de identidade.
Telefone: (27) 3232-4700.
Criobanco
Endereço: Hospital Santa Rita, ao lado da Radioterapia. Quem for de carro, pode estacionar dentro do hospital e não paga pelo estacionamento.
Funcionamento: segunda a sexta, 7h às 17h.
É preciso levar documento original com foto. Não é necessário estar em jejum. Se almoçou, aguardar duas horas depois do almoço para fazer a doação. Após as demais refeições não há necessidade de esperar. 
Telefones: (27) 3089-6000 e 3089-6014.

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