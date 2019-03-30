Creche interditada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias | Rádio CBN Vitória

A causa do surto de infecções intestinais em uma creche da Praia da Costa , em Vila Velha , está mais perto de ser revelada. É que nesta sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde, que comanda a investigação, teve dois resultados importantes vindos de análises feitas na unidade infantil:

Laudos apontaram que a água usada em chafariz da creche está contaminada . Foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes totais em amostra de 100 mililitros. Laudos apontaram que a. Foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes totais em amostra de 100 mililitros.

Uma bactéria foi encontrada na fábrica de cerveja artesanal existente nos fundos da creche. Ela foi identificada como Escherichia coli, que provoca sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários infectados desde o início do surto, iniciado na segunda quinzena de março. Umaexistente nos fundos da creche. Ela foi identificada como Escherichia coli, que provoca sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários infectados desde o início do surto, iniciado na segunda quinzena de março.

Your browser does not support the audio element. Surto em creche - chafariz e cervejaria na mira da investigação

CRECHE INTERDITADA

Os resultados revelados nesta sexta-feira (29) — água de chafariz contaminada e bactéria em cervejaria no fundos da unidade — levaram a Prefeitura de Vila Velha a interditar formalmente a creche.

A unidade já estava fechada desde que os proprietários notificaram a prefeitura sobre o surto. Houve a recomendação de fechamento durante a investigação, o que foi prontamente acatado pelos donos da creche. No entanto, nesta sexta-feira (29), houve a determinação formal de interdição.

O QUE FOI ENCONTRADO NA ÁGUA DO CHAFARIZ

Chafariz de creche onde crianças brincavam. Análises mostram elevado índice de coliformes fecais em reservatório de água usado para abastecer o brinquedo Crédito: Eduardo Dias | Rádio CBN Vitória

Em apenas uma pequena amostra de 100 mililitros de água coletada no chafariz utilizado pelas crianças da creche foram encontradas 200 colônias de coliformes fecais, número muito alto, segundo avaliação da Vigilância Sanitária.

Foi constatado que a água usada pelo chafariz não é corrente: circula e fica armazenada numa espécie de cisterna ou reservatório. O ideal, segundo avaliação da Vigilância Sanitária, é que a água fosse corrente.

CERVEJARIA ARTESANAL NOS FUNDOS DA CRECHE

Durante a investigação da causa do surto, equipes da Vigilância Sanitária encontraram uma fábrica de cerveja artesanal nos fundos da creche, separada apenas por um portão. A cervejaria pertence aos donos da creche, e, embora tenha sido constatado que a produção é para consumo próprio, a prefeitura afirmou que não havia autorização para esta atividade no local. A prefeitura também determinou a interdição da cervejaria.

BACTÉRIA ENCONTRADA EM FÁBRICA DE CERVEJA ARTESANAL

Análises apontaram a presença da bactéria Escherichia coli em materiais coletados na cervejaria. No entanto, ainda não é possível afirmar se algo contaminado na fábrica teve o contato das crianças.

A cervejaria era separada da creche, mas temos que ver se alguma coisa da fábrica, de água contaminada, possa ter ido para um contato com as crianças. Não temos isso claro Secretário da Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior

MORTE DE CRIANÇA

O menino Theo Cosine Cipriano, de 2 anos, era um dos alunos em estado mais grave desde o início do surto. Ele apresentou sintomas no dia 18 de março e foi internado em um hospital particular de Vila Velha. No dia seguinte, apresentou piora e foi transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Teve falência renal, passando por hemodiálise, e, no dia 27 de março teve a morte cerebral declarada . O corpo dele foi sepultado nesta quinta-feira (28).

Gazeta Online, a mãe do pequeno Theo, muito abalada, Em entrevista ao, a mãe do pequeno Theo, muito abalada, comentou a perda precoce e falou sobre o milagre do nascimento dele.

CINCO CRIANÇAS AINDA INTERNADAS

Outras cinco crianças ainda estão internadas: uma em um hospital na Serra, duas em Vila Velha e duas em um hospital particular de Vitória. A menina internada na Serra está em estado grave, porque os rins não estão com o funcionamento adequado e ela precisa realizar hemodiálise. As famílias não autorizaram a divulgação do estado de saúde das crianças internadas em Vitória e Vila Velha.

14 VÍTIMAS NO TOTAL

Números até agora mostram que:

- 10 crianças passaram mal (uma morreu e cinco estão internadas)

- 4 adultos (dois professores e dois funcionários da creche)

A reportagem tentou contato com o casal que é dono da creche, mas as ligações caem direto na caixa-postal