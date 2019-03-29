Surto em creche: análise aponta contaminação em água de chafariz

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha determinou a interdição da creche em que houve um surto de diarreia. Análise feita na água do chafariz da creche na Praia da Costa, onde ocorreu o surto, apontou mais de 200 colônias de coliformes fecais a cada 100 ml de amostra da água. O resultado saiu nesta sexta-feira (29).

A preocupação em relação ao chafariz levantou suspeitas porque o local onde está instalado o equipamento era utilizado pelas crianças para brincadeiras. Para abastecer o chafariz, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Gazeta Online, a água não era corrente, ou seja, havia reservatório para alimentá-lo.

10 crianças e 4 adultos com diarreia

Aumentou o número de pessoas com sintomas de infecção intestinal na creche. Agora, são 10 crianças que passaram mal e, além dos alunos, mais quatro adultos, sendo dois professores e dois funcionários do local, que apresentaram sintomas leves. Na manhã desta sexta-feira (29), quatro crianças estão internadas em hospitais da Grande Vitória. Uma delas está em estado grave.

O caso é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não identificou a causa do problema, embora haja forte suspeita de que infecções nas crianças foram causadas por bactéria . Outros motivos, no entanto, como fungos, vírus ou toxinas, não foram descartados.

MENINA DE 2 ANOS EM ESTADO GRAVE

O caso da menina de 2 anos que foi para a UTI nesta quinta-feira (28) trouxe preocupação. "Esse caso nos levou a uma preocupação muito grande, porque é uma criança que estava evoluindo bem e, de uma hora para outra, evoluiu muito mal. Ela está hoje na Utin de um hospital na Serra, fazendo hemodiálise, quer dizer, os rins deixaram de funcionar de forma adequada. É um estado grave, que nós estamos muito preocupados", reforçou Jarbas Ribeiro, secretário de saúde de Vila Velha.

FOCO NA CRECHE

O foco do surto, para a prefeitura, está na creche. Sobre a transmissão ter sido no local, o secretário afirmou: "Estamos com quase certeza absoluta. Nós não tivemos até hoje, apesar dessa grande divulgação, nenhuma reclamação de diarreia grave vinda de usuário do quiosque, vinda de outros moradores de Vila Velha. O foco está localizado na creche".

MORTE EM VILA VELHA