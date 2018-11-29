Sol, calor e praia cheia: quem ousa dizer que não é verão?

A jornalista Yasmim Gatto, de 25 anos, aproveitou o dia de sol para curtir a Praia da Esquerda com a filha, Valentina, de 1 ano Crédito: Carlos Alberto Silva

O verão ainda nem começou oficialmente no calendário dos brasileiros, mas as altas temperaturas já estão levando muitos banhistas às praias do Espírito Santo. Inclusive, as cidades litorâneas já atraem turistas para o Estado.

A faixa de areia na Ilha do Boi, ponto badalado da Capital no calor, estava repleta de pessoas que não quiseram ficar em casa na quarta-feira (28) e decidiram aproveitar o sol forte que permaneceu ao longo do dia. A jornalista Yasmin Gatto, de 25 anos, levou a filha Valentina, de um ano, para curtir a praia. Por ter ido durante a semana e ainda em período escolar, chegou a se assustar com a movimentação no local.

Gosto de vir à praia, sempre trago minha filha. Também carrego a piscina e brinquedos para distraí-la. Pensei até que encontraria menos pessoas por ser dia de semana, brinca.

As praias do Espírito Santo, inclusive, já começaram a atrair turistas. Quatro amigas do município de Itapetininga, em São Paulo, decidiram passar as férias no Estado neste ano. É a primeira vez que elas conhecem o litoral capixaba e estão encantadas com os lugares por onde passam.

Elas permanecem até amanhã na Capital e depois partem para Guarapari. Estamos gostando da praia, a água é tranquila e o ambiente é bom. Pretendemos voltar mais vezes ao Estado, afirma a guia de turismo Viviane Terra, de 25 anos.

CALOR CONTINUA

Os capixabas e turistas poderão continuar aproveitando as praias até o fim de semana. Apesar de haver previsão de pancadas de chuva durante o período da tarde e da noite em Vitória, em Vila Velha, em Guarapari e na Serra, as altas temperaturas irão continuar, segundo o Climatempo. A temperatura nesses municípios pode variar de 21°C até 34°C.

ATÉ R$ 300 POR DIA COM ALUGUEL DE CADEIRAS

Os dias quentes já estão garantindo uma renda extra para muita gente que depende do trabalho na praia para sobreviver. Há oito anos o autônomo Tiago Braga de Oliveira, de 33 anos, aluga cadeiras para quem decide curtir uma praia na Ilha do Boi, em Vitória.

Ele afirmou que sempre que o sol sai ele leva as cadeiras para alugar. Ele cobra R$ 5 reais por cadeira e garante que o valor é para que a pessoa fique o dia todo com ela na praia. Ele acredita que está barato, mas que ainda ouve muitas reclamações. Muitas pessoas acham que está caro, mas eu não acho, declara.