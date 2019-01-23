Sisu 2019 continua instável no 2º dia e estudantes do ES reclamam

Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução

Transtorno é a sensação que resume o que alguns estudantes capixabas têm ao tentarem acessar o portal do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os problemas, identificados desde terça-feira (22) — primeiro dia de inscrições — ainda persistem nesta quarta (23) e vão desde lentidão até dificuldades para alterar cursos e instituições.

Nicole Vitorino Barbosa, de 19 anos, prestará vestibular para Medicina pela segunda vez e, de acordo com ela, ao entrar no site, não consegue mudar a instituição de ensino. "Entro no site e fica dando erro, não consigo alterar nem encontrar outras faculdades", afirmou.

Para Ivonei Ruela Júnior, de 35 anos, que também disputa vaga para medicina, há dificuldades no carregamento da página do Sisu. "O site fica lento, a página não carrega", disse.

Já Júlia de Lima Gama, de 19 anos, concorrente em odontologia, relata que conseguiu fazer a inscrição, mas alguns dos amigos não tiveram a mesma sorte. "Tem amigos meus com ótimas notas que nem conseguiram fazer a inscrição", desabafa.

A estudante acrescenta ainda que tentou ligar para o MEC, mas sem sucesso. "Me colocam em espera até a ligação cair", concluiu.

OUTRO LADO

Em nova nota, divulgada na noite desta quarta-feira (23), o Ministério da Educação (MEC) comentou sobre problemas enfrentados por alguns inscritos. Veja na íntegra:

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou, nesta quarta-feira, 23, até as 20h, 911.309 inscritos e 1.646.168 inscrições, considerando as duas opções de curso.

Durante o dia, em alguns momentos, foi registrada a lentidão do sistema em razão do enorme volume de acessos, que chegaram a 500 mil simultâneos. Na terça-feira, 22, os acessos simultâneos chegaram ao pico de 350 mil.

A recomendação da área técnica do MEC é que o estudante com dificuldade de acesso atualize a página de inscrição antes de preencher os dados.

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