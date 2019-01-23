Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sisu 2019 continua instável no 2º dia e estudantes do ES reclamam
Educação

Sisu 2019 continua instável no 2º dia e estudantes do ES reclamam

Transtornos vão desde lentidão até dificuldades para alterar cursos e instituições

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 18:30

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

23 jan 2019 às 18:30
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução
Transtorno é a sensação que resume o que alguns estudantes capixabas têm ao tentarem acessar o portal do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os problemas, identificados desde terça-feira (22) — primeiro dia de inscrições — ainda persistem nesta quarta (23) e vão desde lentidão até dificuldades para alterar cursos e instituições.
Nicole Vitorino Barbosa, de 19 anos, prestará vestibular para Medicina pela segunda vez e, de acordo com ela, ao entrar no site, não consegue mudar a instituição de ensino. "Entro no site e fica dando erro, não consigo alterar nem encontrar outras faculdades", afirmou.
> MPES entrega lista de professores com diploma irregular
Para Ivonei Ruela Júnior, de 35 anos, que também disputa vaga para medicina, há dificuldades no carregamento da página do Sisu. "O site fica lento, a página não carrega", disse.
Já Júlia de Lima Gama, de 19 anos, concorrente em odontologia, relata que conseguiu fazer a inscrição, mas alguns dos amigos não tiveram a mesma sorte. "Tem amigos meus com ótimas notas que nem conseguiram fazer a inscrição", desabafa.
A estudante acrescenta ainda que tentou ligar para o MEC, mas sem sucesso. "Me colocam em espera até a ligação cair", concluiu.
OUTRO LADO
Em nova nota, divulgada na noite desta quarta-feira (23), o Ministério da Educação (MEC) comentou sobre problemas enfrentados por alguns inscritos. Veja na íntegra: 
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou, nesta quarta-feira, 23, até as 20h, 911.309 inscritos e 1.646.168 inscrições, considerando as duas opções de curso.
Durante o dia, em alguns momentos, foi registrada a lentidão do sistema em razão do enorme volume de acessos, que chegaram a 500 mil simultâneos. Na terça-feira, 22, os acessos simultâneos chegaram ao pico de 350 mil.
A recomendação da área técnica do MEC é que o estudante com dificuldade de acesso atualize a página de inscrição antes de preencher os dados.
SISU
Para participar do Sisu, além de ter feito a edição de 2018 do Enem, os candidatos precisam ter alcançado nota superior a zero na prova de Redação. Para a edição do primeiro semestre de 2019, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de ensino superior de todo o País e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta sexta-feira (25).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação espírito santo Sisu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados