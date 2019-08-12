Sindicato dos Lojistas quer processar rodoviários por prejuízo

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila velha (Sindilojas) estuda maneiras de acionar a Justiça contra o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) por causa dos prejuízos causados pela

A estimativa é de prejuízo de R$ 3 milhões para o comércio em Vila Velha, somando cerca de 800 lojas do Polo de Modas da Glória mais as demais lojas de rua e o comércio nos shoppings, segundo Ana Cláudia Groberio, vice-presidente do Sindilojas.

Não podemos continuar amargando esse prejuízo. Estamos fortemente intencionados e já pedimos auxílio jurídico para entrar com o processo contra essa paralisação do Sindirodoviários

“Todas as vezes que o sindicato dos rodoviários faz greve, quem paga são os lojistas. Temos que pagar aluguel, água, luz e telefone, sem conseguir ter um dia de comércio razoável. Eles poderiam rodar com os ônibus sem cobrar passagem, por exemplo. Poderiam fazer manifestação sem prejudicar a população e o comércio, que já está passando por crise econômica”, conclui Ana Cláudia.