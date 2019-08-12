Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sindicato dos Lojistas quer processar rodoviários por prejuízo
Vila Velha

Sindicato dos Lojistas quer processar rodoviários por prejuízo

A estimativa de prejuízo é de R$ 3 milhões, somando cerca de 800 lojas do Polo de Modas da Glória mais as demais lojas de rua e o comércio nos shoppings, segundo o Sindilojas

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 09:16

Matheus Zardini

Matheus Zardini

Publicado em 

12 ago 2019 às 09:16
Terminal de Carapina vazio por contra da greve dos rodoviários nesta segunda-feira (12) Crédito: Gustavo Poderoso
O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila velha (Sindilojas) estuda maneiras de acionar a Justiça contra o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) por causa dos prejuízos causados pela não circulação dos ônibus do Transcol.
A estimativa é de prejuízo de R$ 3 milhões para o comércio em Vila Velha, somando cerca de 800 lojas do Polo de Modas da Glória mais as demais lojas de rua e o comércio nos shoppings, segundo Ana Cláudia Groberio, vice-presidente do Sindilojas.
Não podemos continuar amargando esse prejuízo. Estamos fortemente intencionados e já pedimos auxílio jurídico para entrar com o processo contra essa paralisação do Sindirodoviários
Ana Cláudia Globerio, vice-presidente do Sindilojas
“Todas as vezes que o sindicato dos rodoviários faz greve, quem paga são os lojistas. Temos que pagar aluguel, água, luz e telefone, sem conseguir ter um dia de comércio razoável. Eles poderiam rodar com os ônibus sem cobrar passagem, por exemplo. Poderiam fazer manifestação sem prejudicar a população e o comércio, que já está passando por crise econômica”, conclui Ana Cláudia.
>Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Em entrevista ao Gazeta Online na manhã desta segunda-feira (11), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) estimou prejuízo de R$ 10 milhões por conta da paralisação dos rodoviários.
GREVE
Os trabalhadores rodoviários de empresas que atuam no Sistema Transcol cruzaram os braços nesta segunda-feira (12) por conta do pronunciamento do governo do Estado de que 26 ônibus sem cobrador — e com ar-condicionado — começariam a rodar nesta segunda. Esses coletivos aceitarão apenas o cartão de passagem e vão circular sem cobrador.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados