Sindicalistas esvaziam pneus de novos ônibus do Transcol

Os rodoviários esvaziaram os pneus dos novos ônibus sem cobrador, com ar-condicionado e internet wi-fi, que deveriam começar a circular nesta segunda-feira (12) na Grande Vitória. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), a chegada dos ônibus vai provocar a demissão de funcionários do sistema Transcol, já que não há a presença de cobradores.
A reportagem do Gazeta Online flagrou os veículos com pneus esvaziados no Terminal de Laranjeiras, na Serra, nesta manhã. Um membro do Sindiroviários informou que um motorista tentou sair com o coletivo no início da manhã, mas foi abordado, teve a chave retida e os pneus do ônibus esvaziado.
“A gente fez isso até para proteção do próprio motorista. O combinado era não sair daqui. Se você vê um ônibus desse rodando, num dia que está todo mundo em greve, as pessoas vão jogar pedra”, disse um cobrador que participa do movimento grevista.