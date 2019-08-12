Sindicalistas esvaziam pneus de novos ônibus do Transcol

Os rodoviários esvaziaram os pneus dos novos ônibus sem cobrador, com ar-condicionado e internet wi-fi, que deveriam começar a circular nesta segunda-feira (12) na Grande Vitória. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (), a chegada dos ônibus vai provocar a demissão de funcionários do sistema Transcol, já que não há a presença de cobradores.