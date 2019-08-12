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Greve dos rodoviários

Sindicalistas esvaziam pneus de novos ônibus do Transcol

Sindicalistas esvaziaram os pneus dos novos ônibus com ar condicionado, wi-fi e sem cobrador que deveriam começar a circular na manhã desta segunda-feira (12)

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 05:17

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

12 ago 2019 às 05:17
Os rodoviários esvaziaram os pneus dos novos ônibus sem cobrador, com ar-condicionado e internet wi-fi, que deveriam começar a circular nesta segunda-feira (12) na Grande Vitória. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), a chegada dos ônibus vai provocar a demissão de funcionários do sistema Transcol, já que não há a presença de cobradores.
Pneu vazio de Transcol com Wi-Fi e ar-condicionado no Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Iara Diniz
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
A reportagem do Gazeta Online flagrou os veículos com pneus esvaziados no Terminal de Laranjeiras, na Serra, nesta manhã. Um membro do Sindiroviários informou que um motorista tentou sair com o coletivo no início da manhã, mas foi abordado, teve a chave retida e os pneus do ônibus esvaziado.
> Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas
“A gente fez isso até para proteção do próprio motorista. O combinado era não sair daqui. Se você vê um ônibus desse rodando, num dia que está todo mundo em greve, as pessoas vão jogar pedra”, disse um cobrador que participa do movimento grevista.
 
 

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