Sexta-feira e trânsito dá nó antes mesmo das 17 horas

Mais um dia de trânsito intenso e congestionado antes do horário comum de pico na Grande Vitória. Os principais acessos da capital ficaram obstruídos antes mesmo das 17 horas na tarde desta sexta-feira (16).
Já por volta das 16h30, motoristas que precisavam chegar à Avenida Dante Michelini - que já estava com muitos trechos com pontos de retenção -, precisaram de paciência. Já na altura da Américo Buaiz e por toda a extensão da Avenida Saturnino de Brito sentido Camburi, o fluxo já era intenso e a lentidão presente.
A Reta da Penha, nos dois sentidos, ficou completamente congestionada já às 16h40. Na Cezar Hilal e Avenida Vitória, muitos pontos de retenção também tornaram o tráfego ainda mais lento.
O fluxo ficou totalmente livre e sem lentidão apenas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e em boa parte da Dante Michelini. A avenida Leitão da Silva também apresentou muitos trechos obstruídos antes do 'horário de pico'.