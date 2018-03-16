Sexta-feira e trânsito dá nó antes mesmo das 17 horas

O mapa da Central de Trânsito mostrou as vias congestionadas na tarde desta sexta (16) Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta

Mais um dia de trânsito intenso e congestionado antes do horário comum de pico na Grande Vitória. Os principais acessos da capital ficaram obstruídos antes mesmo das 17 horas na tarde desta sexta-feira (16).

Já por volta das 16h30, motoristas que precisavam chegar à Avenida Dante Michelini - que já estava com muitos trechos com pontos de retenção -, precisaram de paciência. Já na altura da Américo Buaiz e por toda a extensão da Avenida Saturnino de Brito sentido Camburi, o fluxo já era intenso e a lentidão presente.

A Reta da Penha, nos dois sentidos, ficou completamente congestionada já às 16h40. Na Cezar Hilal e Avenida Vitória, muitos pontos de retenção também tornaram o tráfego ainda mais lento.