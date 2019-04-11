Serra vai contratar médicos brasileiros no lugar dos cubanos

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

Dois meses após a Prefeitura da Serra protocolar o projeto na Câmara, vereadores aprovaram a lei que autoriza a administração municipal a contratar 80 médicos para substituir os profissionais cubanos que deixaram a cidade depois que Cuba cortou a parceria com o Governo Federal. O projeto foi votado na quarta-feira e altera a Lei Municipal 3.207/2008 para acrescentar 80 médicos ao quadro de profissionais, saltando dos atuais 150 para 230 médicos. O projeto, mesmo com o pedido de urgência, teve que esperar dois meses para ser votado em meio à uma crise entre o Legislativo e o Executivo.

crime organizado. O chefe do Executivo solicitou segurança pessoal ao governador Renato Casagrande (PSB) e acusa o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caldeira, que é de seu próprio partido, de tentar dar um golpe no Poder Executivo e retirá-lo do cargo por meio da abertura de um processo de impeachment. O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), afirma que as manobras da Câmara da Serra com o intuito de afastá-lo da prefeitura vêm sendo patrocinadas pelo. O chefe do Executivo solicitouao governador Renato Casagrande (PSB) e acusa o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caldeira, que é de seu próprio partido, de tentar dar um golpe no Poder Executivo e retirá-lo do cargo por meio da abertura de um processo de impeachment.

Apesar disso, o presidente da Câmara nega que a demora em votar o projeto tenha ligação com essa crise institucional e afirma que demorou para colocar o projeto em votação para negociar com a Prefeitura uma melhor remuneração para o médico, que segundo o Caldeira, tem o pior salário da Grande Vitória na Serra.

Your browser does not support the audio element. Com lei aprovada, Serra vai contratar médicos no lugar dos cubanos

"Estávamos tentando dar uma acertada com o secretário de Saúde para dar uma incentivada melhor pra incentivar os médicos a virem pra Serra", garante.

A subsecretária de Saúde da Serra, Eva do Carmo, nega que a cidade seja o município da Grande Vitória que pague menos para a categoria e afirma que a oferta hoje é de R$ 3,2 mil para o médico e R$ 9 mil para o profissional que atue nos postos de saúde da família.. "O nosso salário não é o menor. Ele é praticado dentro do mercado, mas o nosso prefeito, junto com sua equipe, estuda a viabilidade do que pode ser feito para melhorar", afirma.