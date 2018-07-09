Serra e Cariacica: 72 bairros vão receber obras e melhorias

Prefeitura da Serra prevê obras de melhorias na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro Crédito: Chico Guedes/Arquivo

As prefeituras de Cariacica e Serra prometem fazer a drenagem e o calçamento de 72 bairros. Desses, 60 ficam em Cariacica e 12 na Serra. O dinheiro para as intervenções vem da assinatura de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal via Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), assinado no último dia 25 de junho pelos dois municípios.

Segundo o prefeito Juninho, a drenagem e a pavimentação são a prioridade das prioridades. O município vai utilizar R$ 52,3 milhões dos R$ 70 milhões conseguidos nessas obras, que são demandas antigas da população. Segundo a prefeitura, os locais foram escolhidos pela população nos orçamentos participativos entre 2006 e 2012.

No total, 200 ruas de 60 bairros devem receber as intervenções. A prefeitura não detalhou os locais, mas afirmou que as obras contemplam todas as 13 regiões do município.

Serra

Já na Serra, bairros como Reis Magos, Jardim Carapina e Maringá devem receber a rede de esgoto e pavimentação. A prefeitura pretende ainda gastar o dinheiro emprestado em outras obras de infraestrutura como a urbanização da orla de Balneário Carapebus e Bicanga. Hoje não há orla no local. Vamos fazer calçadão, ciclovia e pavimentar, disse o prefeito da Serra Audifax Barcelos.

Também estão previstas obras de melhoria da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. Vamos ampliar a ciclovia, melhorar o paisagismo e criar espaços de entretenimento, detalhou o prefeito.

O dinheiro do Finisa será utilizado ainda para pagamento de contrapartidas municipais em grandes obras como a do Hospital Infantil e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.

Início

A primeira parcela do empréstimo, de R$ 13,6 milhões, será utilizada pelo município da Serra na construção de Ginásio Esportivo Coberto com espaço Cultural, em Jacaraípe, e nas obras de drenagem e pavimentação dos bairros São Francisco, Lagoa Jacaraípe, Jardim Carapina e Novo Horizonte.

Em Cariacica, a parcela inicial será usada para dar início à construção da praça do bairro Santo Antônio e também para pagar algumas desapropriações, que serão necessárias para as futuras obras de drenagem.

O dinheiro vem em excelente hora levando em consideração que a arrecadação caiu nos últimos anos e as demandas aumentaram. Tivemos que diminuir os investimentos para garantir a manutenção dos serviços básicos. Agora teremos dinheiro para investir, avaliou Juninho.

Audifax também destacou a dificuldade financeira dos municípios. O Brasil está em crise. Estados e municípios estão falidos. É um dinheiro muito importante, ressaltou.

Vitória e Viana

Em março deste ano, a prefeitura de Vitória assinou empréstimo de R$ 198 milhões também pelo Finisa. A Capital, inclusive, já recebeu parte do investimento  quase R$ 40 milhões. O próximo município a ser atendido pela parceria é Viana, que depende apenas de detalhes burocráticos para assinar o contrato.

CONFIRA OS INVESTIMENTOS

SERRA





Obras

Saúde

Pagamento de contrapartida municipal nas obras de construção do Hospital Materno Infantil e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Castelândia.

Lazer

Construção do Ginásio Esportivo Coberto com espaço cultural, em Jacaraípe (Antigo Riviera). Construção do Campo de Futebol Bom de Bola, em Vila Nova de Colares e Planalto Serrano (Bloco B).

Administração

Construção do Centro Administrativo em Laranjeiras.

Reforma

Obras na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação dos bairros São Francisco, Reis Magos, Lagoa de Jacaraípe, Jardim Carapina (Avenida Presidente Dutra), Cantinho do Céu, Balneário de Carapebus, Novo Horizonte (ruas Uirapuru, Azulão, Projetada, Maitaca, Bem Te Vi, Carcará, Conceição, Guimarães, Pássaro Preto), Praia de Carapebus (Varejão), Residencial Centro da Serra, Residencial Jacaraípe, Maringá.

Orla

Urbanização da orla do bairro Bicanga até a entrada do bairro Balneário de Carapebus, incluindo construção de calçadão e ciclovia.

Dinheiro

A liberação dos recursos será feita em quatro desembolsos semestrais. O primeiro será de R$ 13.685.000,00; o segundo será de R$ 21.671.000,00; o terceiro será de R$ 42.135.000,00; já o quarto desembolso será de R$ 22.509.000,00.

CARIACICA





Obras

Drenagem e Pavimentação

Drenagem e pavimentação de vias públicas  Obras de Infraestrutura, equipamentos públicos e projetos de engenharia. Valor: R$ 52.350.000,00.

Contenção de encostas

Obras contenção principalmente nos bairros Alice Coutinho e Nova Canaã. Valor: R$ 3 milhões.

Urbanização

- Obras nos bairros Nova Canaã e Operário. Recurso será utilizado como contrapartida de convênio. Valor: R$ 1,6 milhão.

- Obras nos bairros Flexal II e Alice Coutinho. Recurso será utilizado como contrapartida de convênio. Valor: R$ 730 mil.

Cerca

Cercamento co Parque Municipal Cravo e a Rosa. Valor: R$ 1,2 milhão.

Praças

Construção e reforma de praças e quadras públicas. Valor: R$ 2.210.000,00.

Esporte

Construção de praças com área esportiva. Valor: R$ 430 mil.

Desapropriações

Verba para desapropriação e legalização de imóveis para realização de obras de drenagem. Valor: R$ 1 milhão.

Projetos

Elaboração de projetos de engenharia para reforma de escolas e postos de saúde. Valor: R$ 1 milhão.

Asfalto