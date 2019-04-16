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Páscoa e Dia do Trabalhador

Semana Santa e Dia do Trabalho: o expediente dos servidores do ES

Governo do ES divulgou nesta segunda-feira como será o expediente nas repartições públicas; para o feriado de Nossa Senhora da Penha ainda não há definição

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 22:54

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

15 abr 2019 às 22:54
Palácio Anchieta Crédito: Marcelo Prest
O governador Renato Casagrande (PSB) definiu e divulgou nesta segunda-feira (15) sobre o expediente dos servidores para o feriado da Páscoa e do Dia do Trabalhador. De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos (Seger), os trabalhadores vão folgar nos dias 19 de abril e 1º de maio.
> Aeroporto de Vitória: fluxo deve crescer 10% na Páscoa
O Seger informa que, nestas datas, só funcionarão as repartições que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação. Nos dias 18 e 30 de abril, o expediente será normal em todos os órgãos e, quanto ao dia 29 — dia de Nossa Senhora da Penha, ainda está em análise para definir se será ou não ponto facultativo.

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