Semana Santa e Dia do Trabalho: o expediente dos servidores do ES

O governador(PSB) definiu e divulgou nesta segunda-feira (15) sobre o expediente dos servidores para o feriado da Páscoa e do Dia do Trabalhador. De acordo com a, os trabalhadores vão folgar nos dias 19 de abril e 1º de maio.

O Seger informa que, nestas datas, só funcionarão as repartições que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação. Nos dias 18 e 30 de abril, o expediente será normal em todos os órgãos e, quanto ao dia 29 — dia de Nossa Senhora da Penha, ainda está em análise para definir se será ou não ponto facultativo.