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Balanço do feriado

Semana Santa: 31 acidentes nas rodovias federais do ES

Os dados foram levantados durante quatro dias de operação da Polícia Rodoviária Federal, entre 18 e 21 de abril

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 19:57

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

22 abr 2019 às 19:57
A Polícia Rodoviária Federal realizou operação durante o feriado da Semana Santa Crédito: Arquivo Agência Brasil
No feriado da Semana Santa foram registrados 31 acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo, um aumento de 3,33%, se comparado ao mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 30 ocorrências. Em relação aos feridos, os índices também cresceram. Foram registrados 36 pessoas lesionadas, o que representa aumento 24,4% contra 29 vítimas no passado.
Duas pessoas morreram. Uma delas foi registrada na BR 101, em Linhares, e a outra na BR 262, em Ibatiba.
Os dados foram levantados durante quatro dias de operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre 18 e 21 de abril.
> Motorista morre em acidente com seis feridos na BR 262 em Ibatiba
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Nesse período, 1.166 infrações foram emitidas e representam um alerta para a PRF. Do total, 154 autuações foram por ultrapassagens proibidas e 876 veículos flagrados por excesso de velocidade.
Ainda 1.385 motoristas foram submetidos a testes de alcoolemia (teor de álcool no sangue). Desses, 17 foram autuados por dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas e 2 pelo crime de embriaguez ao volante.
Também foi constatado aumento de 153% de condutores e passageiros sem a utilização do cinto de segurança: 109 flagrantes contra 43 feitos em 2018.
> Frota de veículos no Brasil está mais velha
 

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