Semana Santa: 31 acidentes nas rodovias federais do ES

A Polícia Rodoviária Federal realizou operação durante o feriado da Semana Santa Crédito: Arquivo Agência Brasil

No feriado da Semana Santa foram registrados 31 acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo , um aumento de 3,33%, se comparado ao mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 30 ocorrências. Em relação aos feridos, os índices também cresceram. Foram registrados 36 pessoas lesionadas, o que representa aumento 24,4% contra 29 vítimas no passado.

Os dados foram levantados durante quatro dias de operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , entre 18 e 21 de abril.

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Nesse período, 1.166 infrações foram emitidas e representam um alerta para a PRF. Do total, 154 autuações foram por ultrapassagens proibidas e 876 veículos flagrados por excesso de velocidade.

Ainda 1.385 motoristas foram submetidos a testes de alcoolemia (teor de álcool no sangue). Desses, 17 foram autuados por dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas e 2 pelo crime de embriaguez ao volante.

Também foi constatado aumento de 153% de condutores e passageiros sem a utilização do cinto de segurança: 109 flagrantes contra 43 feitos em 2018.