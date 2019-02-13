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Vila Velha para Vitória

Sem ônibus do Bike GV, ciclistas atravessam a Terceira Ponte pedalando

Um grupo de ciclistas que utilizaria o sistema Bike GV para atravessar a Terceira Ponte precisou realizar a travessia pedalando na manhã desta quarta-feira (13) por conta da paralisação que também acontece em Vila Velha

Publicado em 

13 fev 2019 às 11:56

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 11:56

Ciclistas cruzaram a Terceira Ponte na manhã desta quarta Crédito: Reprodução/Rodosol
A paralisação de mais uma empresa do Transcol, a Praia Sol, de Vila Velha, nesta quarta-feira (13), fez com que o ônibus do Bike GV também não saísse da garagem. Durante esta manhã, um grupo de ciclistas, que utilizaria esse coletivo para atravessar a Terceira Ponte, decidiu vir para Vitória pedalando pela via.
Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que os ciclistas passam pelo pedágio e seguem a travessia. De acordo com a GVBus, responsável pelo Bike GV, os ônibus não estão circulando devido à paralisação e não há previsão de retorno do serviço.
Usuários da ponte informaram ao Gazeta Online que, durante o trajeto, alguns ciclistas foram escoltados por funcionários da Rodosol. 
RODOSOL
Em nota, a Rodosol esclarece que acionou o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assim que identificou os ciclistas acessando a Terceira Ponte, na manhã desta quarta-feira (13), em Vila Velha. Paralelo a isso, funcionários da concessionária informaram sobre a proibição da travessia. Mesmo assim, o grupo seguiu com o percurso, desrespeitando a determinação, e foi escoltado por um veículo da Rodosol para garantir sua segurança. Ao chegar em Vitória, os ciclistas foram abordados pela PM. A Rodosol reforça que a travessia de ciclista na Terceira Ponte é proibida por se tratar de uma via expressa, sem acostamento e sem calçadas, propiciando altos riscos de acidente para quem utiliza este tipo de condução no local.
VILA VELHA
Além da Viação Santa Zita, em Viana, com a saída de ônibus bloqueada desde esta terça-feira (12), motoristas e cobradores da empresa Praia Sol, em Vila Velha, também iniciaram uma paralisação.
Assim como os rodoviários da Santa Zita, os motoristas e cobradores da Praia Sol também protestam contra a contratação em modelo de jornada reduzida, de 5h de trabalho/dia. Os ônibus da viação Vereda, que ficam na mesma garagem da Praia Sol, também não rodaram na manhã desta quarta.
Há relatos de pontos de ônibus lotados em vários bairros de Vila Velha. Segundo o sindicato, são 280 ônibus parados nessas empresas.
BLOQUEIO
O bloqueio da garagem da Viação Santa Zita começou às 3h30 da madrugada desta terça-feira (12). Por conta disso, os pontos de ônibus em Viana ficaram lotados no horário de pico, no início da manhã. A ajudante de cozinha Nilceia Vieira mora em Marcílio de Noronha, bairro de Viana, e trabalha em Vila Velha. Chegou no ponto antes mesmo do dia amanhecer, mas ficou mais de duas horas esperando até desistir de chegar ao trabalho. Ela ficou amedrontada no ponto.
"Acordo cedo para trabalhar, pego meu ônibus 5h30. A gente tem medo de assalto. As pessoas passam e a gente fica ressabiada. Eu fico com medo".
> Paralisação de rodoviários em Viana prejudica 19 mil passageiros
A babá Cingeli Vicente, que também trabalha em Vila Velha, não conseguiu chegar cedo no serviço. "Precisam de mim no serviço porque sou babá. Já avisei meus patrões e eles pediram para esperar até 11h. Se não acabar a paralisação, terei que voltar para casa mesmo porque não tem ônibus em Viana", contou.
GVBUS
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que a paralisação é ilegal porque não houve publicação de edital informando à população, com 72 horas de antecedência, como prevê a Lei de Greve. O sindicato patronal disse que vai acionar a Justiça, solicitando que os rodoviários liberem a saída da garagem imediatamente.
> Empresa consegue liminar na Justiça impedido sindicado de fechar garagem
CETURB
Já a Ceturb garantiu, em nota, que vai punir o consórcio das empresas pela paralisação das viações. Segundo a Ceturb, o consórcio deveria ter feito o remanejamento da frota veículos de outras linhas.
O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, afirmou na noite desta terça que uma reunião entre os representantes dos trabalhadores e o sindicato patronal estaria marcada para a tarde desta quarta-feira (13), as 13h30, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Vitória, para tentar resolver o impasse. No entanto, o GV Bus não confirma a realização desta reunião.
 

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