Sem inseticida, combate a mosquito é prejudicado em cidades do ES

Mosquito Aedes aegypti Crédito: Arquivo

A falta de um inseticida específico para combater o mosquito Aedes Aegypti está aumentando a chance da transmissão da dengue, zika e chikungunya em várias cidades do Espírito Santo. Esse problema acontece porque Ministério da Saúde suspendeu a entrega do inseticida Malathion em todo o país, por conta de problemas no produto.

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES estão sem inseticida para combater o Aedes Aegypti

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Vila Velha, Marcelaine Raphascki Marculano, explicou que a situação grave, porque o inseticida que está em falta é a única alternativa utilizada para matar os mosquitos adultos. O produto é aplicado de forma pontual, com bombas específicas carregadas por agentes de saúde. Segundo a representante da prefeitura de Vila Velha, o inseticida utilizado nos carros de fumacê combate apenas os pernilongos, e não o Aedes Aegypti.

"A partir do momento que nós estamos encontrando uma quantidade muito grande de criadouros dentro dos imóveis, a situação se torna grave. O Malathion é o último recurso utilizado para a eliminação do mosquito. A gente utilizaria muito menos esse produto se não tivéssemos os criadouros", avaliou a representante da prefeitura de Vila Velha.

As cidades de Serra e Cariacica também afirmaram que não têm estoque do inseticida Malathion para combater o Aedes Aegypti. Em Vitoria, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a cidade realiza a aplicação espacial com inseticida com uma empresa contratada e que o serviço está sendo realizado normalmente.

CIDADES AUMENTAM COMBATE CONTRA ÀS LARVAS

Como não há uma alternativa eficaz para matar os mosquitos já fecundados, uma alternativa encontrada pelas prefeituras foi intensificar os trabalhos no combate às larvas do inseto. A prefeitura de Vila Velha está atuando com uma força-tarefa, aumentando a quantidade de visitas em residências, mutirões de limpeza e campanhas para mobilização da população, orientado, por exemplo, para que os moradores façam limpezas contantes nos quintais.

Na Serra, a prefeitura afirma que solicitou o inseticida em abril, mas não recebeu. A cidade também intensificou as ações de controle da doença por meio de mutirões de limpeza, colocação de larvicidas, telas de caixas d’água, monitoramento semanal de armadilhas e ações educativas junto a população. Ainda de acordo com a prefeitura da Serra, a cidade utiliza 1.200 litros por mês do inseticida específico para o Aedes Aegypti.

A cidade de Cariacica informou que não utiliza o inseticida Malathion há 30 dias, mas afirmou que os agentes de saúde municipais orientam os moradores para que mantenham seus quintais sempre limpos, caixas d'água bem tampadas, para evitar a criação de novos mosquitos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), uma nova remessa do produto está prevista para chegar ao Espírito Santo no mês de junho

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