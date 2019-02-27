Sem água, moradores fazem protesto em Viana

Protesto Nova Bethânia, em Viana, na manhã desta quarta-feira (27) Crédito: Alexandre Magno

Moradores do bairro Nova Bethânia, em Viana , realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (27) em parte da Rodovia Leste Oeste, que liga o bairro a Areinha. Com fogo em pneus, eles interditaram o trânsito e pediram que o abastecimento de água fosse normalizado na região.

O protesto começou por volta das 6 horas da manhã e durou cerca de uma hora. Quem vive em Nova Bethânia reclama que a água não chega nas torneiras das casas localizadas na parte mais alta do bairro. De acordo com Alexandre Magno, um dos líderes comunitários da região, o problema acontece há pelo menos 20 dias.

"A Cesan ficou de se adequar, mas o fato é que não chega água nas partes mais altas de Nova Bethânia. Tem locais que não tem água mesmo, e tem locais com ligação que a água não chega esporadicamente. Está sempre faltando água por aqui. A Cesan está deixando a desejar na gestão dela", firmou Magno.

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CESAN TENTA RESOLVER PROBLEMA

Procurada pela reportagem, a Cesan confirmou que existe um problema na região e que já trabalha para normalizar o abastecimento. No entanto, a companhia lembrou que há moradores no bairro que ainda não fizeram a ligação à rede de água.

"Desde ontem (terça-feira) a Cesan está trabalhando na região e vai permanecer até que o problema seja identificado e corrigido. Os moradores estão sendo atendidos com carros pipa. Nos próximos quatro anos serão investidos R$ 2 bilhões no sistema de saneamento em todo o Estado. Lembramos que bairros e loteamentos que são irregulares precisam procurar a prefeitura para se regularizarem para que a Cesan realize as intervenções necessárias. Em Nova Betânia, os moradores que ainda não se ligaram à rede de água, devem providenciar o mais breve possível. As ligações clandestinas geram prejuízo à toda população e ao sistema de abastecimento", diz a nota enviada pela Cesan.