Seis escolas do Espírito Santo estão entre as 100 melhores do Brasil

Seis escolas do Espírito Santo estão no ranking das 100 melhores do país. Os dados têm por base o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo MEC em 2017, e foram mapeados por uma ferramenta do jornal Folha de S.Paulo. Leonardo da Vinci, São Domingos, Ifes de Vitória, Marista Vila Velha, Darwin Vitória e Darwin Vila Velha são as instituições capixabas mais bem posicionadas no levantamento feito em um universo de 6.499 escolas, sendo 5.227 públicas e 1.272 privadas.
O Leonardo da Vinci aparece em 25º lugar. A São Domingos, em 30º, e o Ifes de Vitória, em 34º. Na sequência estão, Marista de Vila Velha, em 56º; Darwin de Vitória, em 70º; e Darwin de Vila Velha, em 86º. Essas colocações são em relação às escolas de todo o país.
Esse resultado levou em conta apenas os colégios que tiveram no Enem pelo menos 61 estudantes no 3º ano grupo que se aproxima da realidade das escolas brasileiras, que têm, em média, 82 alunos na última série do Ensino Médio, segundo a Folha. Além disso, as posições são referentes às médias dos alunos nas provas objetivas do Enem (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).
As seis instituições capixabas que aparecem com destaque entre as 100 primeiras colocadas do país também ocupam os seis primeiros lugares, respectivamente, quando analisado apenas o cenário no Espírito Santo (Veja lista abaixo).
COMEMORAÇÃO
O resultado é motivo de orgulho para o coordenador pedagógico do Ensino Médio do Leonardo da Vinci, Marcos Cardoso. Segundo ele, o fator que contribui para o bom desempenho dos alunos é a perspectiva cultural que é valorizada na escola. A gente recebeu a notícia com muita alegria, apesar de já esperarmos nossa colocação porque a gente tem a mantido nos últimos anos.
Já o diretor da São Domingos, Leandro Daher Carneiro, atribui o sucesso aos alunos, aos profissionais da escola e aos familiares dos estudantes. Não é fácil trabalhar com a educação e isso nos deixa orgulhosos.
O diretor-geral do Ifes de Vitória, Hudson Cogo, diz que o resultado mostra que nosso trabalho vem dando certo. Não é nosso objetivo preparar o aluno apenas para o Enem. Nosso objetivo é alcançar uma educação integral, reforça.
ESTUDANTES
Entre os alunos das escolas que se destacaram o clima também era de festa e comemoração na sexta-feira (29).
Manuela Fonseca Arantes, 17, estuda no Leonardo da Vinci desde os 2 anos de idade e diz que o resultado já era esperado. Estudamos muito e temos professores maravilhosos, destacou.
Estudante do Ifes de Vitória, Iesa Venturin, 18, diz que agora espera honrar o nome da escola no futuro. É incrível estudar no Ifes porque sabemos que a realidade de outras escolas públicas não é essa.
A reportagem tentou falar com os alunos da São Domingos, mas não foi autorizada pela instituição.