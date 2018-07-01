Seis escolas do Espírito Santo estão entre as 100 melhores do Brasil

Sofia, Ricardo, Arthur e Manuela são estudantes do Leonardo da Vinci: orgulho Crédito: Fernando Madeira

Seis escolas do Espírito Santo estão no ranking das 100 melhores do país. Os dados têm por base o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo MEC em 2017, e foram mapeados por uma ferramenta do jornal Folha de S.Paulo. Leonardo da Vinci, São Domingos, Ifes de Vitória, Marista Vila Velha, Darwin Vitória e Darwin Vila Velha são as instituições capixabas mais bem posicionadas no levantamento feito em um universo de 6.499 escolas, sendo 5.227 públicas e 1.272 privadas.

Estudantes da escola São Domingos, em Vitória, durante aula em laboratório Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Divulgação

O Leonardo da Vinci aparece em 25º lugar. A São Domingos, em 30º, e o Ifes de Vitória, em 34º. Na sequência estão, Marista de Vila Velha, em 56º; Darwin de Vitória, em 70º; e Darwin de Vila Velha, em 86º. Essas colocações são em relação às escolas de todo o país.

Esse resultado levou em conta apenas os colégios que tiveram no Enem pelo menos 61 estudantes no 3º ano  grupo que se aproxima da realidade das escolas brasileiras, que têm, em média, 82 alunos na última série do Ensino Médio, segundo a Folha. Além disso, as posições são referentes às médias dos alunos nas provas objetivas do Enem (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

As seis instituições capixabas que aparecem com destaque entre as 100 primeiras colocadas do país também ocupam os seis primeiros lugares, respectivamente, quando analisado apenas o cenário no Espírito Santo (Veja lista abaixo).

COMEMORAÇÃO

O resultado é motivo de orgulho para o coordenador pedagógico do Ensino Médio do Leonardo da Vinci, Marcos Cardoso. Segundo ele, o fator que contribui para o bom desempenho dos alunos é a perspectiva cultural que é valorizada na escola. A gente recebeu a notícia com muita alegria, apesar de já esperarmos nossa colocação porque a gente tem a mantido nos últimos anos.

Matheus, Iesa, Lucas e Bianca estudam no Ifes de Vitória: comemoração Crédito: Fernando Madeira

Já o diretor da São Domingos, Leandro Daher Carneiro, atribui o sucesso aos alunos, aos profissionais da escola e aos familiares dos estudantes. Não é fácil trabalhar com a educação e isso nos deixa orgulhosos.

O diretor-geral do Ifes de Vitória, Hudson Cogo, diz que o resultado mostra que nosso trabalho vem dando certo. Não é nosso objetivo preparar o aluno apenas para o Enem. Nosso objetivo é alcançar uma educação integral, reforça.

ESTUDANTES

Entre os alunos das escolas que se destacaram o clima também era de festa e comemoração na sexta-feira (29).

Manuela Fonseca Arantes, 17, estuda no Leonardo da Vinci desde os 2 anos de idade e diz que o resultado já era esperado. Estudamos muito e temos professores maravilhosos, destacou.

Estudante do Ifes de Vitória, Iesa Venturin, 18, diz que agora espera honrar o nome da escola no futuro. É incrível estudar no Ifes porque sabemos que a realidade de outras escolas públicas não é essa.