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Saúde

Secretaria da Justiça nega surto de meningite em presídios de Viana

Denúncia foi feita pelo sindicato da categoria dos agentes penitenciários; tanto a Sejus quanto a Secretaria de Estado da Saúde negam surto e dizem que apenas um detento apresentou sintomas da doença

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 20:33

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 abr 2019 às 20:33
Detento foi diagnosticado com meningite em Unidade Prisional de Viana Crédito: Assessoria de Comunicação | Danilo Bahiense
Agentes penitenciários que trabalham nas Unidades Prisionais de Viana relataram ao sindicato da categoria que vários detentos do sistema prisional apresentaram caso de meningite — e que um deles estaria internado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que negou a existência de um surto de meningite nas unidades. De acordo com o órgão, em nota enviada nesta quarta-feira (3), apenas um interno foi diagnosticado com a doença e encaminhado ao hospital, onde recebe tratamento e acompanhamento médico. 
Secretária da Justiça nega surto de meningite em presídios de Viana
De acordo com Rhuan Fernandes, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, alguns profissionais que trabalham no sistema prisional ficaram preocupados e fizeram uma denúncia, que foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). "O setor de saúde tomou providências vagas, não entendemos como suficientes. Tanto é que teve outro caso em menos de uma semana depois. Vamos acompanhar mais de perto para ver se não está sendo omitido ou escondido da sociedade", disse. 
Apesar dos comentários de alguns profissionais que trabalham lá, nenhum inspetor apresentou algum sintoma da doença até esta tarde. "O problema é que se cria o desconhecimento e medo da gravidade da doença, que é contagiosa e mata rápido", concluiu.
> Ministério da Saúde vem ao ES para investigar surto em creche
PROTOCOLO FOI CUMPRIDO, DIZ SEJUS
A Sejus enfatizou que não há registro de novos casos e ressalta que comunicou de forma imediata a Vigilância Epidemiológica de Viana assim que tomou conhecimento do caso, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.
"Como medida preventiva, foi realizada a quimioprofilaxia dos detentos e inspetores que tiveram contato íntimo com o paciente — indivíduos que compartilhavam o mesmo dormitório e/ou pessoas diretamente expostas à secreções do paciente", diz a secretaria.
A Gerência de Saúde da Sejus informou que, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica do município, faz o acompanhamento do caso.
> Surto em creche no ES é agressivo e inédito no Brasil
O QUE DIZ A SECRETARIA DA SAÚDE
A direção do Hospital Antônio Bezerra de Faria informou que um presidiário do município de Viana deu entrada na unidade na semana passada com sintomas de meningite.
"Os exames confirmaram a doença e o paciente foi devidamente tratado, e já saiu do isolamento por não apresentar mais riscos de transmissão. A direção esclarece que todos os presidiários e funcionários que tiveram algum tipo de contato com o paciente passaram por profilaxia e não existe mais risco de contágio", disse o órgão em nota.

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