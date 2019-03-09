Saque do FGTS: Prefeitura de Vila Velha vai atender no fim de semana

Chuva forte provoca pontos de alagamentos no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

prefeitura dará continuidade ao serviço de emissão da declaração para os moradores de todas as regiões do município no sábado (09) e domingo (10), das 8h às 15h.

No sábado (09), o atendimento será feito na sede da Associação dos Empregados (AEC) da Cesan , em Cobilândia. Já no domingo (10), os moradores serão atendidos na sede da PMVV, em Coqueiral de Itaparica.

O serviço volta ao normal na segunda-feira (11) na sede da AEC, em Cobilândia, para os moradores das regiões 3 e 4 e na sede da Defesa Civil, no Centro, para as regiões 1,2 e 5, conforme a listagem da Defesa Civil.

QUEM TEM DIREITO?

Cerca de 10 mil moradores de 21 bairros da cidade podem recorrer ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi possível após o governo Federal reconhecer a situação de emergência no município provocada pelas tempestades de novembro do ano passado.

Os endereços de quem têm direito estão disponíveis no site da Prefeitura e os beneficiários têm até o próximo dia 15 para apresentar a documentação comprobatória.

O QUE LEVAR?

Para serem atendidos, os moradores devem apresentar o comprovante de residência no nome do beneficiário emitido no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto nos pontos de triagem da Defesa Civil. Logo após, receberão uma declaração da prefeitura e precisarão ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer o saque. O dinheiro deve ser liberado no prazo de até cinco dias úteis.

MORADORES PASSAM A MADRUGADA NA FILA

Moradores do município de Vila Velha passaram a madrugada desta sexta-feira (08) na fila em um dos pontos de atendimento para solicitar o saque do FGTS, em Cobilândia. Eles começaram a ser atendidos às 8h e antes disso a fila já dava volta no quarteirão da Associação dos Empregados da Cesan.