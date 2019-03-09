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Chuvas no ES

Saque do FGTS: Prefeitura de Vila Velha vai atender no fim de semana

A prefeitura dará continuidade ao serviço de emissão da declaração para os moradores de todas as regiões do município prejudicados pelas fortes chuvas em novembro de 2018

Publicado em 08 de Março de 2019 às 21:56

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 mar 2019 às 21:56
Chuva forte provoca pontos de alagamentos no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores de Vila Velha prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em novembro de 2018 e que precisam solicitar o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser atendidos também neste fim de semana.
A prefeitura dará continuidade ao serviço de emissão da declaração para os moradores de todas as regiões do município no sábado (09) e domingo (10), das 8h às 15h.
No sábado (09), o atendimento será feito na sede da Associação dos Empregados (AEC) da Cesan, em Cobilândia. Já no domingo (10), os moradores serão atendidos na sede da PMVV, em Coqueiral de Itaparica.
O serviço volta ao normal na segunda-feira (11) na sede da AEC, em Cobilândia, para os moradores das regiões 3 e 4 e na sede da Defesa Civil, no Centro, para as regiões 1,2 e 5, conforme a listagem da Defesa Civil.
QUEM TEM DIREITO?
Cerca de 10 mil moradores de 21 bairros da cidade podem recorrer ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi possível após o governo Federal reconhecer a situação de emergência no município provocada pelas tempestades de novembro do ano passado.
Os endereços de quem têm direito estão disponíveis no site da Prefeitura e os beneficiários têm até o próximo dia 15 para apresentar a documentação comprobatória.
O QUE LEVAR?
Para serem atendidos, os moradores devem apresentar o comprovante de residência no nome do beneficiário emitido no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto nos pontos de triagem da Defesa Civil. Logo após, receberão uma declaração da prefeitura e precisarão ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer o saque. O dinheiro deve ser liberado no prazo de até cinco dias úteis.
MORADORES PASSAM A MADRUGADA NA FILA
Moradores do município de Vila Velha passaram a madrugada desta sexta-feira (08) na fila em um dos pontos de atendimento para solicitar o saque do FGTS, em Cobilândia. Eles começaram a ser atendidos às 8h e antes disso a fila já dava volta no quarteirão da Associação dos Empregados da Cesan.
> Idade para aposentadoria pode subir de acordo com expectativa de vida
A Prefeitura de Vila Velha garante que não é necessário dormir na fila porque o atendimento seguirá até o dia 15 de março e, se preciso, vai aumentar o número de atendentes.

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