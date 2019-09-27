Saiba como fazer exame de mamografia de graça em municípios do ES

Mulher faz autoexame de mama como medida de prevenção ao câncer Crédito: Shutterstock/Arquivo A GAZETA

Com estimativa de 59,7 mil novos casos no país e 1.130 no Estado este ano, o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres. Para reduzir esses indicadores, do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a prevenção e o diagnóstico precoce são aliados. Por isso é importante saber onde buscar assistência.

A partir de amanhã, começa mais uma edição da campanha Outubro Rosa , celebrada anualmente com a proposta de chamar atenção para a prevenção da doença, promovendo a conscientização e proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico que contribuem para a redução da mortalidade.

Para a mastologista do Hospital São Bernardo, Andressa Ferrari, o diagnóstico precoce da doença é importante. A mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos para as mulheres que não apresentam fatores de risco, já o autoexame a partir dos 20 anos.

“Apesar do esforço em se aprimorar e individualizar o tratamento, diagnosticar precocemente é fundamental. Por causa desse diagnóstico precoce o tratamento inicia-se mais cedo, isso fez aumentar a sobrevida das mulheres significativamente nos últimos 30 anos”, ressalta.

SAIBA COMO FAZER O EXAME DE GRAÇA NA REDE PÚBLICA

VITÓRIA

As mulheres podem realizar a detecção do câncer de mama ao se consultarem e terem as mamas examinadas por médicos ou enfermeiros nas unidades de saúde. Para rastreamento e diagnóstico, o município oferta exames de mamografia e, de ultrassonografia de mama que é complementar, caso seja necessário. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que oferece por mês cerca de 1.800 exames preventivos e cerca de 1.000 mamografias na rede pública de saúde.

SERRA

Para ter acesso à mamografia, a paciente deve procurar atendimento em uma das 39 unidades de saúde do município. As vagas ofertadas por mês têm sido preenchidas, e não há fila de espera. Entre a data da solicitação e o atendimento, são 40 dias. Por mês, são realizadas mais de 1.100 mamografias, sendo uma média de 840 oferecidas pela Serra e 275 pelo Estado.

CARIACICA

Para fazer o exame, a paciente primeiro é atendida por um médico em qualquer unidade de saúde. O profissional então faz a solicitação do exame. A Central de Regulação do município é quem faz a marcação. O exame é realizado, no máximo, em 40 dias, no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI), conforme a prioridade de cada paciente.

VILA VELHA

A marcação dos exames de mamografia permanece na rotina das unidades de saúde onde também acontecerá, no próximo dia 19, o “Dia D” do Outubro Rosa, das 8h às 17h, com coleta de preventivo, agendamento de mamografias, entre outros serviços de promoção à saúde para o público em geral.

Haverá uma programação do Outubro Rosa. Haverá a oferta de 560 exames de mamografias, sem marcação prévia, nos consultórios do Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), localizado no térreo da sede da Semsa, na rua Castelo Branco, 1.803, Centro, do dia 7 até 30, das 7h30 às 15h30. O Fila Zero terá como público-alvo mulheres entre 50 a 69 anos que deverão portar documentos de identidade e residência.

GUARAPARI

A Secretaria de Saúde de Guarapari informa que, para o exame da mama, é preciso procurar a unidade de saúde mais próxima para marcar uma consulta médica durante a qual é feito o exame físico da mama e, se preciso, é solicitada a mamografia. O município possui convênio com duas clínicas na cidade para a realização do exame.

VIANA

A Prefeitura de Viana informa que o exame de mamografia é disponibilizado para as mulheres dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde ou com indicação médica para realização da mamografia todas as terças e quartas-feiras, das 8 às 17 horas, no Pronto-Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Para realizar o exame de mamografia de rastreamento é necessário que a paciente compareça a uma unidade de saúde e solicite a avaliação do enfermeiro. Todas as equipes das 32 unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O Ministério da Saúde preconiza este rastreamento nas mulheres de faixa etária entre 50 a 69 anos. Em casos específicos que requerem avaliação médica, esta será também agendada através da unidade e o exame poderá ser solicitado nas eventuais necessidades independentemente da faixa etária.

ANCHIETA

O exame é agendado nas Estratégias de Saúde da Família após avaliação médica. Os pacientes são encaminhados para realizar o exame em Guarapari, pelo SUS. Além da oferta do exame, a Secretaria de Saúde realiza ações de prevenção nas escolas e unidades de saúde, além de outras atividades pelo Programa Saúde da Mulher.

CASTELO

Todos as unidades básicas de saúde do município fornecem o pedido para realização do exame, porém o serviço é feito no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

GUAÇUÍ

O município atende a população com mamografia a partir do agendamento das pacientes encaminhadas das unidades de saúde. O exame é realizado na Santa Casa de Guaçuí.

MARATAÍZES

A mulher deve procurar as unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta, das 7h às 16h. Caso necessário, após a avaliação médica, será agendada a mamografia nas clínicas credenciadas no município. De segunda a sexta, das 7h às 16h.

SÃO MATEUS

A mulher deve ir à unidade de saúde mais próxima, de onde é feito o encaminhamento para a Central Municipal de Regulação. O exame é realizado por uma clínica que funciona das 7 às 17h, de segunda a sexta-feira. O laudo fica pronto em 30 dias.

LINHARES

A mulher deve procurar uma unidade de saúde, que encaminhará a paciente à Casa Rosa, Núcleo de Referência de Saúde da Mulher, que funciona na Rua Nicola Biancardi, 310, bairro Shell.

ARACRUZ

A Secretaria de Saúde (Semsa) informa que os exames podem ser agendados na Casa Rosa diariamente, das 8 às 18h. No próximo dia 10, será realizada uma ação no shopping Oriundi, com palestra ensinando a fazer o autoexame.

COLATINA

As mulheres podem realizar a mamografia nas unidades de saúde. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O pedido é feito após realização de consulta médica. É necessário apresentar a carteira do SUS.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

A mulher deve ir à Estratégia de Saúde da Família, que fica nos bairros, e passar por um clínico geral que vai avaliar a necessidade de um especialista. Se encaminhada, a mulher passará por um ginecologista, na unidade de saúde do Centro, que poderá solicitar o exame. Com o pedido do exame, ela deve voltar à unidade do bairro, que agendará o transporte e o exame, que será realizada pela Rede Cuidar, em Nova Venécia. Todo o gasto fica por conta do município. As unidades do bairro funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.