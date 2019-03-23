Árvore cai sobre carro em Itararé

Na noite desta sexta-feira (22), fortes ventos fizeram com que uma árvore caísse em cima de um carro estacionado na Rua Marins Alvarino, no bairro Itararé, em Vitória. A dona de casa Eliete Alexandre Fonseca, 35 anos, moradora do bairro, relata o susto que levou. "Os ventos estão muito fortes e eu estava em casa quando ouvi um grande barulho. Pensei que fosse um poste que tivesse caído, mas para a minha surpresa ao sair para o quintal para vê o que era, o susto: uma árvore em frente a minha casa tinha caído em cima de um carro por conta da ventania", disse.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e uma equipe foi enviada ao local. Segundo os militares, o tronco não atingiu nenhuma pessoa.