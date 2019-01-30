Roubo na Praia do Canto tem perseguição e troca de tiros na Norte Sul

Um roubo de um utilitário de luxo na Praia do Canto, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (30) terminou em perseguição e troca de tiros pelas ruas da Capital.

Por volta de 9h40, dois assaltantes abordaram a dona do veículo e roubaram o utilitário, um Hyundai Tucson. A dupla fugiu em direção a Jardim da Penha. A vítima procurou a ajuda de policiais militares, que solicitaram o apoio de outras viaturas e da Guarda de Vitória A partir daí começaram as buscas na região.

Perto de um shopping na região da Norte Sul, os bandidos perderam o controle do carro e bateram em outro veículo, que ia no sentido Serra. Após a colisão, os criminosos saíram correndo a pé, trocaram tiros com os policiais e se esconderam na mata que fica às margens da Avenida Norte Sul, no terreno do aeroporto.

Um helicóptero da PM deu apoio aéreo aos policiais que procuravam os criminosos na área de mata. Até o momento a dupla não foi localizada. Segundo a PM, o veículo foi recuperado e encaminhado ao DPJ de Vitória.

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TIROS

De acordo com um motorista que passava pelo local quando a perseguição começou, os bandidos seguiam na contramão e só pararam depois de bater com o carro no meio-fio, quando correram em direção à mata do aeroporto.

"Eu estava parado no semáforo, no sentido Serra, quando um carro surgiu na pista sentido Vitória, mas na contra-mão. O carro foi perseguido por umas cinco ou seis viaturas da PM e só parou quando bateram no meio-fio. Acho que o pneu furou e eles fugiram para dentro da mata do aeroporto, que foi quando a gente começou a ouvir os tiros. Todo mundo ficou parado, não tinha muito o que fazer, eu abaixei a cabeça e fiquei ali, os outros motoristas também", contou um motorista de 35 anos, que não quis se identificar.