Rompimento de adutora da Cesan: os bairros que podem ficar sem água

Uma adutora da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) se rompeu no bairro São Torquato, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (24) e, com isso, 34 bairros de Vitória e seis de Vila Velha podem ficar sem água nesta quinta-feira (25) — ou seja, cerca de 188 mil pessoas podem ser afetadas, sendo 172 mil na Capital.
Segundo o gerente da área Metropolitana Sul da Cesan, Valdik Fanchiotti, ainda não há previsão de retomada do abastecimento, já que o problema ainda precisa ser descoberto.
"A gente está iniciando os trabalhos, então a gente não tem o diagnóstico do que aconteceu e quanto tempo vai levar. Assim que o pessoal conseguir identificar o problema, as ações vão ser tomadas para corrigir e eu espero que até o mais tardar, às 18 horas, o reabastecimento retorne.
BAIRROS QUE PODEM FICAR SEM ÁGUA
Em Vitória
- Santa Cecilia
- Santos Dumont
- Ariovaldo Favalessa
- Caratoira
- Consolação
- Forte Sao Joao
- Monte Belo
- Barro Vermelho
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Conquista
- Da Penha
- Do Cruzamento
-Enseada Do Sua
- Fradinhos
- Gurigica
- Ilha Do Boi
- Ilha Do Frade
- Ilha Do Principe
- Ilha de Santa Maria
- Itarare
- Jesus De Nazareth
- Joana Darc
- Maruipe
- Praia Do Canto
- Praia Do Sua
- Resistencia
- Santa Helena
- Santa Lucia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Sao Benedito
- Sao Cristovao
- Tabuazeiro
Em Vila Velha
- Chácara do Conde
-Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Paul
- Sagrada Família
- São Torquato