Rompimento de adutora da Cesan: os bairros que podem ficar sem água

Uma adutora dase rompeu no bairro São Torquato, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (24) e, com isso, 34 bairros dee seis depodem ficar sem água nesta quinta-feira (25) — ou seja, cerca de 188 mil pessoas podem ser afetadas, sendo 172 mil na Capital.

Segundo o gerente da área Metropolitana Sul da Cesan, Valdik Fanchiotti, ainda não há previsão de retomada do abastecimento, já que o problema ainda precisa ser descoberto.

"A gente está iniciando os trabalhos, então a gente não tem o diagnóstico do que aconteceu e quanto tempo vai levar. Assim que o pessoal conseguir identificar o problema, as ações vão ser tomadas para corrigir e eu espero que até o mais tardar, às 18 horas, o reabastecimento retorne.