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FESTA DA PENHA

Romaria das Mulheres: lenços e demonstrações de fé em Vila Velha

A assessoria de comunicação do evento informou que a estimativa é que aproximadamente 100 mil pessoas participaram dessa romaria

Publicado em 28 de Abril de 2019 às 21:26

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

28 abr 2019 às 21:26
Romaria das Mulheres, na Festa da Penha 2019 Crédito: Bernardo Coutinho
Além das milhares de demonstrações de fé e devoção por Nossa Senhora da Penha, uma das principais características da Romaria das Mulheres, em Vila Velha, são os balões coloridos levados pelos fiéis. No entanto, na procissão de 2019, o incentivo à sustentabilidade fez com que os balões fossem substituídos por lenços coloridos. A justificava para a mudança foi tentar diminuir a quantidade de lixo gerado com o descarte dos balões e combater a poluição com o material usado para fazer as bexigas.
> Veja curiosidades sobre o Convento da Penha
A Romaria das Mulheres em 2019 aconteceu na tarde deste domingo (28), e tomou as ruas de Vila Velha. Seguindo a tradição do evento, que começou em 1995, o cortejo com a imagem de Nossa Senhora da Penha saiu do Santuário Divino Espírito Santo e o ponto alto da festa foi a chegada no Parque da Prainha, aos pés do Convento. A missa foi celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, dom Dario Campos e o encerramento aconteceu às 19h. A assessoria de comunicação do evento informou que a estimativa é que aproximadamente 100 mil pessoas participaram dessa romaria.
Romaria das Mulheres, na Festa da Penha 2019 Crédito: Bernardo Coutinho
Uma cena que também chamou a atenção dos milhares de fiéis presentes no evento foi um helicóptero que sobrevoou o local lançando pétalas de rosas brancas. A organização da festa afirmou não saber de quem era a aeronave e que se tratava de uma iniciativa particular.
Romaria das mulheres é marcada lenços e demonstração de fé nas ruas de Vila Velha
A médica Flávia Emília de Lima Oliveira é devota de Nossa Senhora da Penha e participou da Romaria das Mulheres pela quarta vez. Ela distribui mil terços para outros participantes.
"Eu comecei a distribuir os terços há 4 anos e a cada ano eu aumento a quantidade pelas graças alcançadas. Meu filho teve um problema série de saúde, eu consegui que ele se recuperasse e nesse ano ele termina a faculdade", disse a médica.
A médica Flávia Emília de Lima Oliveira é devota de Nossa Senhora da Penha e participou da Romaria das Mulheres pela quarta vez Crédito: Eduardo Dias
A romeira Viviane Lacerda, de 32 anos, participou de um dos momentos mais emocionantes da festa ao ser uma das oito mulheres escolhidas para carregar a imagem da santa, assim que ela chegou ao Parque da Prainha. Ela diz que aprender a admirar a santa por influência da mãe, que também é muito católica.
"Eu fui criada 'dentro do convento' desde muito cedo. Minha mãe é muito devota de Nossa Senhora da Penha. Por minha mãe ser tão devota, eu cresci com essa devoção. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui todos os anos e eu faço com muito prazer", disse Viviane.
A Festa da Penha chega ao fim nesta segunda-feira, com a missa de encerramento marcada para acontecer às 16h, no Parque da Prainha. O evento é a terceira maior festa mariana do país, atrás apenas do Círio de Nazaré, em Belém do Pará e da Festa de Aparecida, Padroeira do país.

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