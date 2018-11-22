Rodovias podem ganhar cerco eletrônico para inibir carretas irregulares

O dispositivo, chamado de cerca eletrônica, teria o objetivo de pesar os veículos, mesmo que eles estejam em alta velocidade Crédito: Marcelo Prest/AG

Estado e tiraram a vida de dezenas de pessoas  estuda uma maneira de minimizar os impactos do transporte irregular nas estradas capixabas. Segundo o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), está sendo avaliada a viabilidade de uma tecnologia de pesagem de caminhões em movimento. Uma força-tarefa criada em 2017  depois que grandes acidentes comoveram oe tiraram a vida de dezenas de pessoas  estuda uma maneira de minimizar os impactos do transporte irregular nas estradas capixabas. Segundo o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (-ES), está sendo avaliada a viabilidade de uma tecnologia de pesagem de caminhões em movimento.

Holanda. O dispositivo, chamado de cerca eletrônica, teria o objetivo de pesar os veículos, mesmo que eles estejam em alta velocidade. O projeto está sendo desenvolvido por pesquisadores brasileiros com o auxílio de um consultor internacional, que desenvolveu um sistema similar na

No país europeu, o sistema é utilizado desde o final dos anos 90. Os agentes fiscalizadores conseguem saber em segundos quais veículos estão com excesso de peso. A informação é passada às forças policiais, que interceptam o caminhão.

No Estado, a intenção é, além da instalação de cerca, incluir um programa voluntário de monitoramento logístico do setor de rochas. As empresas que aderirem terão que desenvolver ações para se adequarem e, se tiverem postura condizente, vão receber um selo, afirma o diretor-geral do Detran-ES, Romeu Scheide Neto. A ideia é que quem tiver esse selo receba tratamento diferenciado no monitoramento.

Quem não estará no programa voluntário, cai na fiscalização e, se estiver irregular, vai pagar a conta. Eles serão objeto de mais operações de fiscalização concentradas Romeu Scheide Neto, diretor-geral do Detran-ES

O projeto Estudos e Pesquisas Aplicadas Sobre Acidentes de Trânsito e Suas Causas no Estado do Espírito Santo visam à Implantação do Programa Voluntário de Monitoramento Logístico de Rochas Ornamentais e do Observatório de Registros e Informações de Veículos e ao combate aos acidentes de trânsito envolvendo veículos que transportam blocos de rochas ou chapas. O trabalho também tem objetivo de reduzir a gravidade dos acidentes, e consequentemente, o número de mortos e feridos.

A elaboração desses estudos e de um Observatório permitirá melhor diálogo com todas as áreas responsáveis pela logística viária. Desta forma poderemos prover aos órgãos fiscalizadores do trânsito informações qualificadas para melhor atuação e defesa da vida e assim facilitar para quem está certo e dificultar para quem está errado, o que acredito que possibilitará a redução de acidentes, concluiu.

Os resultados das pesquisas, que duraram dez meses e custaram cerca de R$ 2 milhões, serão divulgados em dezembro. A partir daí, o projeto será apresentado ao governo para análise.

GRUPO

Força Tarefa entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas). O objetivo era que, em 60 dias, empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato fossem orientadas para regularizar os transportadores de rochas e chapas de granito no Estado. Em outubro do ano passado, foi anunciada a criação de umaentre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (). O objetivo era que, em 60 dias, empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato fossem orientadas para regularizar os transportadores de rochas e chapas de granito no Estado.

Dnit), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Esses órgãos discutem a fiscalização, regulamentação e conscientização do setor de rochas. Também fazem parte do grupo de trabalho autoridades como o Detran-ES, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (), Polícia Rodoviária Federal () e Polícia Militar do Espírito Santo (). Esses órgãos discutem a fiscalização, regulamentação e conscientização do setor de rochas.





EMPRESAS ELOGIAM OPERAÇÃO

O presidente do sindicato patronal das empresas de transportes (Transcares), Liemar Pretti, ressaltou o compromisso das empresas em garantir a segurança no transporte de cargas. É muito preocupante. Se essas empresas estão no mercado, é porque têm empresas que usam os serviços e porque há uma grande falha na fiscalização, disse.

Liemar ainda ressaltou que não é possível aceitar que situações como essas continuem acontecendo. Ele diz que operações como a Raptores são fundamentais.

Vemos ações como essas com bons olhos, esperamos que continue assim. As posturas só vão mudar quando a sensação de punição prevalecer Liemar Pretti, presidente Transcares