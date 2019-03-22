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Es 010

Ressaca do mar interdita rodovia na Serra

Guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito

Publicado em 22 de Março de 2019 às 20:42

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 mar 2019 às 20:42
ES 010 foi interditado no final da tarde desta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução
A rodovia ES 010, na Serra, foi interditada na altura da Praia de Capuba no final da tarde desta sexta-feira (22) por conta da forte ressaca que causou destruição em várias praias do Espírito Santo. Motoristas que costumam passar pela região precisaram mudar a rota e passar por dentro do bairro, porque as duas vias foram interditadas pela Defesa Civil da cidade.
Segundo a Prefeitura da Serra, a interdição permanecerá por tempo indeterminado, até o fim da ressaca do mar.
> Ressaca causa destruição nas praias do Espírito Santo
De acordo com a prefeitura, guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito, por se tratar de uma rodovia estadual.
A reportagem do Gazeta Online acionou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) responsável pela rodovia. O órgão apenas informou que "a interdição foi realizada pela Prefeitura da Serra".
A Prefeitura da Serra reforça que a interdição foi feita para evitar acidentes, já que a maré estava alcançando a via, inclusive trazendo pedregulhos.
"A liberação será avaliada pelo DER, responsável pela rodovia. O órgão já foi acionado pela Defesa Civil da Serra, assim como a Defesa Civil Estadual. A EDP também foi acionada para avaliar os postes do local. No momento, agentes da guarda da Serra estão no local orientando o desvio por dentro do bairro Capuba até o que o DER avalia se a interdição continuará ou não".

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