Ressaca do mar interdita rodovia na Serra

A rodovia, na, foi interditada na altura da Praia de Capuba no final da tarde desta sexta-feira (22) por conta da forte ressaca que causou destruição em várias praias do. Motoristas que costumam passar pela região precisaram mudar a rota e passar por dentro do bairro, porque as duas vias foram interditadas pelada cidade.

De acordo com a prefeitura, guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito, por se tratar de uma rodovia estadual.

A reportagem do Gazeta Online acionou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) responsável pela rodovia. O órgão apenas informou que "a interdição foi realizada pela Prefeitura da Serra".

A Prefeitura da Serra reforça que a interdição foi feita para evitar acidentes, já que a maré estava alcançando a via, inclusive trazendo pedregulhos.

"A liberação será avaliada pelo DER, responsável pela rodovia. O órgão já foi acionado pela Defesa Civil da Serra, assim como a Defesa Civil Estadual. A EDP também foi acionada para avaliar os postes do local. No momento, agentes da guarda da Serra estão no local orientando o desvio por dentro do bairro Capuba até o que o DER avalia se a interdição continuará ou não".