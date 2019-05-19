Resgate na Maternidade de Cobilândia é uma cena que se repete

A forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a madrugada de sábado (18) inundou as instalações do Hospital Maternidade de Cobilândia, inclusive o centro cirúrgico. Com isso, militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército resgataram pacientes da unidade, que fica em Cobilândia, para outras unidades da Região Metropolitana.
No entanto, a cena, que emocionou os internautas, não é nova. É que, há poucos meses, em novembro de 2018, cerca de oito pacientes - entre grávidas e recém-nascidos - também precisaram ser resgatados na mesma maternidade. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros fez o resgate. O motivo? Novamente as fortes chuvas.
2018
2019