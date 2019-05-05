Rede de esgoto será ampliada nos municípios de Cariacica e Viana até 2022

Girlane Vieira e o marido, Valcir Soares, não se conformam com a poluição do Rio Formate, em Cariacica, que passa em frente à casa da família. Crédito: Marcelo Prest

A rede de esgoto deve chegar a mais 23 bairros em Cariacica e Viana até 2022. Essa é a promessa do governo do Estado para atender a 75 mil moradores nos dois municípios, que têm os piores índices de ligação da Grande Vitória. Em Cariacica, 63,59% da população não é atendida ou não está ligada à rede. Já em Viana, 59,88% dos habitantes estão nessa situação. Não foi informado, entretanto, quantos bairros têm cobertura atualmente.

O valor total do investimento será de R$ 180 milhões e as obras têm financiamento do Banco Mundial. Segundo o governo, o consórcio vai elaborar o projeto de investimento e obter as licenças ambientais. A previsão é de que as obras comecem a ser executadas em setembro. Serão cerca de R$ 138 milhões investidos em Cariacica e R$ 42 milhões em Viana.

LIGAÇÕES

Quanto às pessoas que são contempladas com rede de esgoto mas ainda não fizeram as ligações, a Cesan falou que trabalha junto às prefeituras para que seja feito um trabalho de conscientização. “Temos equipes com assistente social indo de porta em porta. Atuamos em parceria com as secretarias de Meio Ambiente das prefeituras e, em alguns momentos, até com o as promotorias”, disse o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Thiago Furtado.

Sobre as áreas onde a população tem renda mais baixa e nem sempre pode pagar pela taxa de esgoto decorrente da ligação, ele afirma que o programa Tarifa Social dá desconto de até 60% na conta. Para ser apta a fazer parte, a pessoa precisa estar inscrita em programas sociais como o Bolsa Família.

Ainda segundo a Companhia, a primeira ligação às redes de água e esgoto é gratuita. Atualmente, Cesan e a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) planejam ampliar a concessão de Tarifa Social para atender mais clientes.

Municípios

Segundo o município da Serra, em 2018, foram emitidas 3,5 mil notificações para que as pessoas façam a ligação da rede. Lá, o índice de cobertura saltou de 58% para 86% desde que foi firmada uma Parceria Público-Privada (PPP).

“Nossa meta é universalização do serviço até 2023. Temos leis severas e previsão de multa e estamos lutando para explicar às pessoas a importância de fazer a ligação”, afirmou a engenheira sanitarista da Secretaria de Serviços Verginia Rocha. Segundo ela, para 2019, estão previstos R$ 43 milhões em obras para ampliar a rede.

Vila Velha também aderiu em 2017 ao modelo PPP com o objetivo de, em até 10 anos, ampliar a cobertura de rede para 95%.

Já Vitória firmou com a Cesan neste ano um convênio. O plano é que o município tenha 100% do esgoto coletado e tratado até 2025. Cerca de R$ 137 milhões serão investidos nas redes de esgoto principalmente nas áreas elevadas da cidade, como Itararé, Bairro da Penha, Bonfim, Gurigica, Piedade e Romão.