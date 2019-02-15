Rainha da Novo Império homenageia mulheres garis em ensaio em Vitória

Rayane Rosa, de 29 anos, chamou atenção do público no ensaio técnico que aconteceu no Sambão do Povo, em Vitória, na noite desta quinta-feira Crédito: Daniel Braga

rainha de bateria da Novo Império, Rayane Rosa, de 29 anos, chamou atenção do público no 3º dia de ensaio técnico que aconteceu no Sambão do Povo em Vitória, na noite desta quinta-feira (14). É que ela resolveu representar as mulheres que trabalham como gari na Capital do Espírito Santo. O tema é enredo da escola, que diz que "lugar de mulher é onde ela quiser". Abram alas para uma homenagem "pra lá de bonita". A fantasia dada, Rayane Rosa, de 29 anos, chamou atenção do público no 3º dia de ensaio técnico que aconteceu noem, na noite desta quinta-feira (14). É que ela resolveu representar as mulheres que trabalham como gari na Capital do. O tema é enredo da escola, que diz que "lugar de mulher é onde ela quiser".

Quem confeccionou a fantasia foi o estilista Daniel Braga, que tem 30 anos e trabalha no ramo há quase 12. A ideia surgiu após o estilista prestar atenção no próprio enredo. "A ideia era homenagear as mulheres da classe trabalhadora; essa foi a melhor forma que achei para representar isso. Em pleno século XXI, a profissão ainda não é bem vista, por conta do preconceito", lamentou.

Carnaval Capixaba que podemos fazer uma festa sem gastar milhões com penas", detalhou o estilista. Com 10 quilos de garrafa pet e somente R$ 150 para fazer o costeiro - adereço que faz toda a diferença em uma fantasia de carnaval da rainha de bateria -, Daniel elaborou a fantasia. "Deu um trabalho danado! Falando agora, parece fácil. Até chegar no resultado final foi muito trabalhoso, porque veio um montante, tive que separar tudo, amarrar... Eu queria mostrar para oque podemos fazer uma festa sem gastar milhões com penas", detalhou o estilista.

Com fantasias de penas que custam até R$ 50 mil em seu ateliê, Daniel queria uma "pegada sustentável". "Queria fazer uma fantasia com um material que todos têm acesso. Além do mais, quis homenagear pessoas que cuidam da nossa cidade, do nosso município, que trabalham debaixo de sol e chuva... O público se surpreendeu, 'foi à loucura'! Eles nunca imaginaram que uma rainha de bateria iria se vestir de gari", completou.

"LIXO AO LUXO"

Em breve conversa com o Gazeta Online, Rayane contou como foi a sensação de representar uma classe tão fundamental para o país durante o ensaio técnico. "Eu fiquei muito feliz e realizada, porque é muito importante mostrar que toda profissão é como qualquer outra. Poder mostrar isso para a comunidade foi muito gratificante", disse.

A ideia de mostrar uma fantasia que foi "do lixo ao luxo" não poderia ter sido melhor. "O estilista queria mostrar e dar uma força maior para essa profissão - e eu, claro, topei. A gente sempre vê a roupa de uma rainha de bateria com muito luxo, e dessa fez não foi diferente", completou Rayane Rosa.