Rádio Gazeta agora em FM e com mais qualidade de som

Locutores animados com a nova fase da rádio Crédito: Kerõ Roncetti

Líder isolada na audiência há 35 anos. São 24 horas de muita informação, prestação de serviço e espaço para os maiores sucessos populares, além de alegria e carisma, marca especial dos seus locutores. Assim é a Rádio Gazeta que, a partir de hoje, passa a ser transmitida na frequência FM, na sintonia 97.1.

Um avanço importante seguindo as tendências de evolução do veículo rádio, que continua sendo um meio de comunicação de impacto quando se quer falar com grande parte da sociedade, já que além de estar dentro das casas,vai junto com os ouvintes nos carros ou no celular.

E para a Rádio Gazeta essa fidelidade dos ouvintes já é um fato comprovado há muitos anos, sendo que agora o objetivo é levar um som com mais qualidade, além da possibilidade de ter um alcance muito maior, com a frequência FM. Essa também foi a base de análise de toda a diretoria da Rede Gazeta ao se propor a alteração, sempre ter o foco nos ouvintes fiéis, que levam a rádio como companheira no dia a dia.

“A Rádio Gazeta é muito especial para nós. Tem uma longa trajetória de liderança e um público muito fiel. O meio AM, que foi ponto forte na cobertura, perdeu qualidade técnica com o passar dos tempos. Agoraem FM, temos a oportunidade de ampliar nossa rede de ouvintes, levando informação e entretenimento com qualidade de som”, explica o diretor-geral, Café Lindenberg.

O gerente das rádios, Renan Faé, afirma que esta nova fase da rádio é uma grande conquista da empresa e de toda a equipe. “Este é um momento muito desejado por todo mundo, que envolve emoção e expectativas. Na frequência FM, vamos fortalecer nossa audiência, com mais qualidade e conteúdo, além de abrir espaços para novidades na programação e aumentar as parcerias”.

Já em relação aos ouvintes, a novidade está sendo bem aceita, pois a rádio já vem sendo transmitida em fase de teste no FM e o retorno é muito positivo. Para Solange Moreira, a Rádio Gazeta é sua companheira diária. “Fico ligada quase 24 horas na rádio, não importa a frequência, eu estarei sempre com ela. E agora terei a oportunidade de ficar ouvindo pelo celular, quando estiver de férias na Bahia”.

Para Gabriel Januário, a Rádio Gazeta é muito especial e faz parte da família dele. Todo mundo já foi visitar os estúdios e são apaixonados pelos locutores, que sempre mandam mensagem de carinho, numa interação verdadeira. “A rádio faz parte do meu dia pois consegue levar música e informação de forma leve e equilibrada. Fico muito feliz que agora mais pessoasvão ouvir a rádio”.

Entre a equipe de locutores, o clima é o melhor possível. Jô de Souza, Thelma Rocha, Rubinho Trindade e Aias Porto, estão bem confiantes que, a partir de agora, na frequência FM, vão conquistar mais ouvintes que, dentro da linda história da rádio, se tornam amigos e parte de uma mesma família.