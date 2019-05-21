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Vitória

Rachadura em muro da Igreja do Rosário faz sede da CUT ser interditada

Por risco de desmoronamento, a sede da Central Unica dos Trabalhadores, que funciona ao lado, foi interditada pela Prefeitura de Vitória

Publicado em 

21 mai 2019 às 11:41

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 11:41

Chão cede e causa rachadura em muro de contenção da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Vitória. A CUT, que funciona ao lado, também foi interditada pela Prefeitura de Vitória Crédito: Eduardo Dias
Parte do terreno do jardim da histórica Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Vitória, cedeu e causou grandes rachaduras no muro de contenção da entrada da igreja. Por causa risco de deslizamento, a sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que funciona ao lado, foi interditada pela Prefeitura de Vitória. Os responsáveis pela administração da igreja afirmam a visitação da população ao templo está suspensa por tempo indeterminado.
> Defesa Civil emite alerta de deslizamento para 51 bairros de Vitória
A Defesa Civil do município afirmou que o deslocamento de terra aconteceu por causa das fortes chuvas registradas no final de semana. A reportagem da Rádio CBN Vitória esteve no local, na manhã desta terça-feira (21), e verificou que o deslocamento de terra também quebrou parte do guarda-corpo do jardim da igreja.
Rachadura em muro da Igreja do Rosário faz sede da CUT ser interditada
Uma placa informando que o prédio da CUT está interditado foi colada no portão de entrada do edifício. Fitas de contenção para impedir a passagem de pedestres foram colocadas na escadaria do Rosário e no jardim da igreja.
VISITAÇÃO DO PÚBLICO ESTÁ SUSPENSA
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é administrada pela Irmandade de São Benedito do Rosário e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O secretário da irmandade, Walace Bonicenha, afirmou que a visitação do público à igreja está suspensa por tempo indeterminado.
A medida de segurança foi adotada pois um possível deslizamento da encosta atingiria diretamente a escadaria de acesso ao templo. Bonicenha afirmou que a irmandade já solicitou a avaliação de um engenheiro civil para a elaboração de um projeto para reforma do muro danificado.
"A princípio, a suspensão deve durar de uma semana a 10 dias. Ainda precisamos esperar o laudo da vistoria da Defesa Civil de Vitória. Já entramos em contato com um engenheiro, ele vai visitar o local amanhã (quarta-feira). Um projeto para recuperação do muro será elaborado e depois teremos que conseguir recursos para a obra", explicou Walace Bonicenha.
CUT MUDARÁ DE SEDE TEMPORARIAMENTE
O presidente na CUT no Espírito Santo, Jasseir Alves Fernandes, afirma que uma equipe da entidade esteve no prédio para organizar a retirada dos equipamentos e que ainda procuram um novo local para o funcionamento da sede.
"A questão é pelo risco de deslizamento do muro da Igreja do Rosário em cima da CUT, porque tem muito tempo que não se faz manutenção. O chão cedeu uns 10 centímetros e ontem, depois que a prefeitura fez uma vistoria, eles pediram que a gente desocupasse. Ainda estamos localizando um novo lugar para funcionar a sede", explica.
> Vitória culpa maré alta por causa de alagamentos da última chuva
PRÉDIO HISTÓRICO
A construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi iniciada em 1765 e durou dois anos. Construída em pedra e cal, seu interior é composto por nave, capela-mor, sacristia e um corredor com ossos de antigos integrantes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Tombada em 1946 como Patrimônio Histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a igreja preserva as características originais de sua construção em estilo Barroco e retrata o período colonial do Brasil.
Com informações de Eduardo Dias

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