Racha e mortes na Terceira Ponte: tudo o que você precisa saber

Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/Facebook

Terceira Ponte, foi atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora. Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um casal, que trafegava de moto pela, foi atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios.

o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior — praticavam um racha. Testemunhas afirmam que a dupla estaria a cerca de 160 km/h, mas somente uma perícia vai apontar a velocidade dos veículos no momento da colisão. Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios —, mas somente uma perícia vai apontar a velocidade dos veículos no momento da colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos. De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

advogado e o estudante estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes do acidente. Os dois se recusaram a fazer quatro exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida alcoólica ou outros tipos de droga. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue e urina. Segundo o delegado, o. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue e urina.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior, também esteve no local.

Jucélia Carolina Alves Oliveira, mãe de Brunielly Oliveira, morta no acidente da Terceira Ponte. Crédito: Montagem Gazeta Online

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho. Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e enterro não foram divulgados.

Mãe de jovem morto em acidente na Terceira Ponte desmaia ao ver caixão Crédito: Fernando Madeira

PROTESTO APÓS MORTES

Protesto de motociclistas na Terceira Ponte Crédito: Thiago Soares

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a morte do casal. Eles ocuparam as pistas no sentido Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas andando na Terceira Ponte. . Eles ocuparam as pistas no sentido Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, que teve a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Bernardo Coutinho

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em uma visão", relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin, A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a namorada, Brunielly, tinham saído da casa da cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de volta para a residência onde o casal morava, em Andre Carloni, Serra. , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin, A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a namorada, Brunielly, tinham saído da casa da cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de volta para a residência onde o casal morava, em Andre Carloni, Serra.

ABORTO

teme ter sofrido um aborto ao descobrir o acidente. Ela ainda deve passar por exames para confirmar a situação. Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida de seis semanas,. Ela ainda deve passar por exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

tinha dois filhos, uma menina de um ano, e um menino de três meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz. "A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele. Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três meses e uma filha de um ano, de outro relacionamento. Meu filho era uma pessoa trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém", contou Vilma. Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin, uma menina de um ano, e um menino de três meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz. "A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele. Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três meses e uma filha de um ano, de outro relacionamento. Meu filho era uma pessoa trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém", contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

haviam reatado o relacionamento e estavam morando juntos há cerca de um mês. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia. Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

"IRRESPONSABILIDADE"

Gazeta Online, o corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. "Irresponsabilidade de duas pessoas que entristece duas famílias. Esse é o nosso país, nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida. Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse. Kelvin também já estava trabalhando", disse o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior. De acordo com a reportagem do, o corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. ". Esse é o nosso país, nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida. Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse. Kelvin também já estava trabalhando", disse o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A mãe de Brunielly também esteve no local e se emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. saindo do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A mãe de Brunielly também esteve no local e se emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro.

CORPO DE CASAL É ENTERRADO

enterrados na manhã desta quinta-feira (23) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com muita emoção, amigos e familiares se despediram do rapaz. O velório dele foi realizado na Assembleia de Deus da comunidade de Fruteiras Quente, distrito de São Vicente. O enterro aconteceu por volta das 11h no cemitério local. O corpo de Kelvin e da namorada dele, Brunielly, foramem, no Sul do. Com muita emoção, amigos e familiares se despediram do rapaz. O velório dele foi realizado na Assembleia de Deus da comunidade de Fruteiras Quente, distrito de São Vicente. O enterro aconteceu por volta das 11h no cemitério local.

O corpo da adolescente Brunielly Oliveira foi enterrado às 10h da manhã desta quinta-feira (23) no Cemitério do Coronel Borges, em Cachoeiro. O velório ocorreu na Centro Comunitário do bairro São Lucas, na sede do município. O corpo da jovem chegou em Cachoeiro durante a noite. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens à jovem.

PRISÃO PREVENTIVA

Logo após o acidente, Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, dirigiam os carros envolvidos no acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta | Eduardo Dias

passaram por uma audiência de custódia, em que a prisão dos dois em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo determinado). A decisão é da juíza Milena Sousa Vilas Boas. Por ser advogado, Ivomar terá o direito de ficar em cela especial enquanto tiver preso preventivamente. Na quinta-feira, 23 de maio, eles, em que a prisão dos dois em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo determinado). A decisão é da juíza Milena Sousa Vilas Boas. Por ser advogado, Ivomar terá o direito de ficar em cela especial enquanto tiver preso preventivamente.

OAB-ES PEDE TRANSFERÊNCIA DE ADVOGADO PARA QUARTEL

pedido de transferência do advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, do presídio onde ele está detido para uma sala de Estado Maior. A solicitação aconteceu após a juíza Milena Souza Vilas Boas manter, durante a Audiência de Custódia, a prisão do advogado e do estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Espírito Santo apresentou à Justiça, na tarde do dia 23 de maio, umdo presídio onde ele está detido para uma sala de Estado Maior. A solicitação aconteceu após a juíza Milena Souza Vilas Boas manter, durante a Audiência de Custódia, a prisão do advogado e do estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto.

Por nota, a OAB informou que está acompanhando o caso do advogado. “A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) informa que está acompanhando o caso do advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, autuado por supostamente provocar acidente com duas mortes na Terceira Ponte, na madrugada de quarta-feira (dia 22/05). Caso se verifique conduta incompatível com a advocacia, a Ordem tomará todas as medidas administrativas cabíveis. Ao mesmo tempo, como a lei garante ao advogado a prisão em Sala de Estado Maior, a Ordem está agindo no sentido de fazer valer esse regramento. Um habeas corpus foi apresentado à Justiça para impedir que ele continue preso ilegalmente no presídio”, informou.

CONTA DE BOATE MOSTRA COMPRA DE BEBIDA

TV Gazeta teve acesso, com exclusividade, a comanda da boate onde o estudante de engenharia Oswaldo e o advogado Ivomar estiveram antes de atropelar e matar o casal de namorados. As informações vão ajudar a polícia na investigação. Na sexta-feira, 24 de maio, ateve acesso, com exclusividade, aantes de atropelar e matar o casal de namorados. As informações vão ajudar a polícia na investigação.

TESTEMUNHA FOI OUVIDA PELA POLÍCIA CIVIL

foi ouvida pela Polícia Civil. De acordo com a delegada Fabiane Coutinho, da Delegacia de Delitos de Trânsito, o depoimento dos PMs afirma que um homem foi ouvido no local do acidente e disse que estava dormindo quando acordou com o impacto da batida do carro. Ele contou, ainda, que por estar dormindo, não lembra como a colisão aconteceu. No dia 28 de maio, uma quinta pessoa que esteve no local do acidente, além das vítimas e os dois autores do atropelamento,. De acordo com a delegada Fabiane Coutinho, da Delegacia de Delitos de Trânsito, o depoimento dos PMs afirma que um homem foi ouvido no local do acidente e disse que estava dormindo quando acordou com o impacto da batida do carro. Ele contou, ainda, que por estar dormindo, não lembra como a colisão aconteceu.

NOVO VÍDEO REFORÇOU INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA

Novas imagens obtidas pela Polícia Civil estão ajudando na investigação do racha que terminou com a morte de um casal na Terceira Ponte. As imagens foram obtidas com exclusividade pela TV Gazeta. A filmagem foi feita na porta da boate, em Vila Velha, onde estavam os motoristas Ivomar Gomes Júnior e Oswaldo Venturini Neto antes do atropelamento do casal. estão ajudando na investigação do racha que terminou com a morte de um casal na Terceira Ponte. As imagens foram obtidas com exclusividade pela TV Gazeta. A filmagem foi feita na porta da boate, em Vila Velha, onde estavam os motoristas Ivomar Gomes Júnior e Oswaldo Venturini Neto antes do atropelamento do casal.

"A MOTO!", GRITOU AMIGO QUE ESTAVA COM ADVOGADO

O amigo que estava com o advogado Ivomar Rodrigues no carro na hora do atropelamento contou, em depoimento, que chegou a repreender o colega porque ele passou “direto” em um cruzamento. As informações fazem parte do inquérito, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. Em depoimento, a testemunha afirmou que o advogado Ivomar e estudante Oswaldo Venturini, de 22 anos, estavam alcoolizados quando dirigiam os carros.

O amigo disse que gritou: “A moto!!" e após isto ocorreu a colisão. O air bag foi acionado e o amigo não teve mais nenhuma percepção do que ocorreu com a moto. Depois de passar direto no cruzamento, o amigo conta que relaxou e acabou cochilando, e somente acordou com uma freada brusca, deparando-se com uma moto na frente do carro.O air bag foi acionado e o amigo não teve mais nenhuma percepção do que ocorreu com a moto.

Os acusados realizavam um racha em cima da ponte no momento do acidente Crédito: Arabson

ADVOGADO E ESTUDANTE VIRAM RÉUS

O advogado Ivomar e o estudante Oswaldo viraram réus em 24 de junho de 2019 por terem provocado o acidente que matou Kelvin e Brunielly. A denúncia foi realizada pelo Ministério Público Estadual e acatada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Sanches.

"Diante da comprovação da materialidade, conforme laudo de exame cadavérico das vítimas, e da existência de indícios de autoria em relação aos acusados, inclusive com individualização da conduta atribuída a cada um deles na prática do crime ali descrito, de competência deste Tribunal do Júri, o que atrai o crime conexo, recebo a presente denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os referidos réus, em todos os seus termos", diz um trecho da decisão.

O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, envolvidos em acidente com morte na Terceira Ponte Crédito: Montagem

PRISÃO DOMICILIAR NEGADA

O juiz negou o pedido de prisão domiciliar apresentada pela defesa do advogado Ivomar, mas ele deverá ser transferido para o Quartel-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória. Ainda foi negado o pedido para que o processo tramitasse em sigilo.

Penitenciária Estadual de Segurança Média I. A informação é da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Atualmente, os acusados estão na. A informação é da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

FAMÍLIAS DE VÍTIMAS PEDEM INDENIZAÇÃO

entraram na Justiça com pedido de indenização por dano moral. As ações correm nas Varas Cíveis de Cachoeiro de Itapemirim. A mãe de Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina Alves Oliveira, acredita que a o pedido de indenização vai fazer com que os motoristas tenham mais responsabilidade, além de servir de exemplo para outros casos. As famílias de Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves dos Santos. As ações correm nas Varas Cíveis de Cachoeiro de Itapemirim. A mãe de Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina Alves Oliveira, acredita que a o pedido de indenização vai fazer com que os motoristas tenham mais responsabilidade, além de servir de exemplo para outros casos.

Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na madrugada desta quarta-feira Crédito: Reprodução/Facebook