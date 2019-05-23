Racha e mortes na Terceira Ponte: tudo o que você precisa saber

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte, foi atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora.
Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios — o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior — praticavam um racha. Testemunhas afirmam que a dupla estaria a cerca de 160 km/h, mas somente uma perícia vai apontar a velocidade dos veículos no momento da colisão.
Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos. De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos.
CÂMERA REGISTROU ACIDENTE
MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE
Segundo o delegado, o advogado e o estudante estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes do acidente. Os dois se recusaram a fazer quatro exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida alcoólica ou outros tipos de droga. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue e urina.
VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA DELEGACIA
FAMILIARES NO DML
Os familiares das vítimas foram ao Departamento Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior, também esteve no local.
DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO
A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho. Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e enterro não foram divulgados.
PROTESTO APÓS MORTES
Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a morte do casal. Eles ocuparam as pistas no sentido Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas andando na Terceira Ponte.
MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA
"Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em uma visão", relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin, A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a namorada, Brunielly, tinham saído da casa da cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de volta para a residência onde o casal morava, em Andre Carloni, Serra.
ABORTO
Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao descobrir o acidente. Ela ainda deve passar por exames para confirmar a situação.
RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS
Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois filhos, uma menina de um ano, e um menino de três meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz. "A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele. Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três meses e uma filha de um ano, de outro relacionamento. Meu filho era uma pessoa trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém", contou Vilma.
CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS
Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos, haviam reatado o relacionamento e estavam morando juntos há cerca de um mês. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia.
"IRRESPONSABILIDADE"
De acordo com a reportagem do Gazeta Online, o corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. "Irresponsabilidade de duas pessoas que entristece duas famílias. Esse é o nosso país, nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida. Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse. Kelvin também já estava trabalhando", disse o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.
A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A mãe de Brunielly também esteve no local e se emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro.
CORPO DE CASAL É ENTERRADO
O corpo de Kelvin e da namorada dele, Brunielly, foram enterrados na manhã desta quinta-feira (23) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com muita emoção, amigos e familiares se despediram do rapaz. O velório dele foi realizado na Assembleia de Deus da comunidade de Fruteiras Quente, distrito de São Vicente. O enterro aconteceu por volta das 11h no cemitério local.
O corpo da adolescente Brunielly Oliveira foi enterrado às 10h da manhã desta quinta-feira (23) no Cemitério do Coronel Borges, em Cachoeiro. O velório ocorreu na Centro Comunitário do bairro São Lucas, na sede do município. O corpo da jovem chegou em Cachoeiro durante a noite. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens à jovem.
PRISÃO PREVENTIVA
Logo após o acidente, Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Na quinta-feira, 23 de maio, eles passaram por uma audiência de custódia, em que a prisão dos dois em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo determinado). A decisão é da juíza Milena Sousa Vilas Boas. Por ser advogado, Ivomar terá o direito de ficar em cela especial enquanto tiver preso preventivamente.
OAB-ES PEDE TRANSFERÊNCIA DE ADVOGADO PARA QUARTEL
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Espírito Santo apresentou à Justiça, na tarde do dia 23 de maio, um pedido de transferência do advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, do presídio onde ele está detido para uma sala de Estado Maior. A solicitação aconteceu após a juíza Milena Souza Vilas Boas manter, durante a Audiência de Custódia, a prisão do advogado e do estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto.
Por nota, a OAB informou que está acompanhando o caso do advogado. “A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) informa que está acompanhando o caso do advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, autuado por supostamente provocar acidente com duas mortes na Terceira Ponte, na madrugada de quarta-feira (dia 22/05). Caso se verifique conduta incompatível com a advocacia, a Ordem tomará todas as medidas administrativas cabíveis. Ao mesmo tempo, como a lei garante ao advogado a prisão em Sala de Estado Maior, a Ordem está agindo no sentido de fazer valer esse regramento. Um habeas corpus foi apresentado à Justiça para impedir que ele continue preso ilegalmente no presídio”, informou.
CONTA DE BOATE MOSTRA COMPRA DE BEBIDA
Na sexta-feira, 24 de maio, a TV Gazeta teve acesso, com exclusividade, a comanda da boate onde o estudante de engenharia Oswaldo e o advogado Ivomar estiveram antes de atropelar e matar o casal de namorados. As informações vão ajudar a polícia na investigação.
TESTEMUNHA FOI OUVIDA PELA POLÍCIA CIVIL
No dia 28 de maio, uma quinta pessoa que esteve no local do acidente, além das vítimas e os dois autores do atropelamento, foi ouvida pela Polícia Civil. De acordo com a delegada Fabiane Coutinho, da Delegacia de Delitos de Trânsito, o depoimento dos PMs afirma que um homem foi ouvido no local do acidente e disse que estava dormindo quando acordou com o impacto da batida do carro. Ele contou, ainda, que por estar dormindo, não lembra como a colisão aconteceu.
NOVO VÍDEO REFORÇOU INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA
Novas imagens obtidas pela Polícia Civil estão ajudando na investigação do racha que terminou com a morte de um casal na Terceira Ponte. As imagens foram obtidas com exclusividade pela TV Gazeta. A filmagem foi feita na porta da boate, em Vila Velha, onde estavam os motoristas Ivomar Gomes Júnior e Oswaldo Venturini Neto antes do atropelamento do casal.
"A MOTO!", GRITOU AMIGO QUE ESTAVA COM ADVOGADO
O amigo que estava com o advogado Ivomar Rodrigues no carro na hora do atropelamento contou, em depoimento, que chegou a repreender o colega porque ele passou “direto” em um cruzamento. As informações fazem parte do inquérito, ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade. Em depoimento, a testemunha afirmou que o advogado Ivomar e estudante Oswaldo Venturini, de 22 anos, estavam alcoolizados quando dirigiam os carros.
Depois de passar direto no cruzamento, o amigo conta que relaxou e acabou cochilando, e somente acordou com uma freada brusca, deparando-se com uma moto na frente do carro. O amigo disse que gritou: “A moto!!" e após isto ocorreu a colisão. O air bag foi acionado e o amigo não teve mais nenhuma percepção do que ocorreu com a moto.
ADVOGADO E ESTUDANTE VIRAM RÉUS
O advogado Ivomar e o estudante Oswaldo viraram réus em 24 de junho de 2019 por terem provocado o acidente que matou Kelvin e Brunielly. A denúncia foi realizada pelo Ministério Público Estadual e acatada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Sanches.
"Diante da comprovação da materialidade, conforme laudo de exame cadavérico das vítimas, e da existência de indícios de autoria em relação aos acusados, inclusive com individualização da conduta atribuída a cada um deles na prática do crime ali descrito, de competência deste Tribunal do Júri, o que atrai o crime conexo, recebo a presente denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os referidos réus, em todos os seus termos", diz um trecho da decisão.
PRISÃO DOMICILIAR NEGADA
O juiz negou o pedido de prisão domiciliar apresentada pela defesa do advogado Ivomar, mas ele deverá ser transferido para o Quartel-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória. Ainda foi negado o pedido para que o processo tramitasse em sigilo.
Atualmente, os acusados estão na Penitenciária Estadual de Segurança Média I. A informação é da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).
FAMÍLIAS DE VÍTIMAS PEDEM INDENIZAÇÃO
As famílias de Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves dos Santos entraram na Justiça com pedido de indenização por dano moral. As ações correm nas Varas Cíveis de Cachoeiro de Itapemirim. A mãe de Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina Alves Oliveira, acredita que a o pedido de indenização vai fazer com que os motoristas tenham mais responsabilidade, além de servir de exemplo para outros casos.
Familiares de Kelvin também entraram com o pedido neste mês na Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim. O advogado que representa a irmã e o pai de Kelvin, Victor Assad, disse que a indenização pretende reparar os danos morais causados na família depois da morte do jovem. Os valores dos pedidos de indenização não foram divulgados pelos advogados para preservar as famílias.