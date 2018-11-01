Quer um spoiler? Professores fazem apostas para a redação do Enem

Andréia Valentim Schmidt é professora de redação e orienta os alunos Cora Frechiani, Camila Rabach, Michel Frigim e Julia Sant'ana Crédito: Marcelo Prest

Ao contrário do que acontece nas séries e filmes, os alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) adorariam receber um spoiler sobre o tema da redação. Ou seja, uma revelação do assunto que será abordado. No entanto, como não dá para saber o que a prova de domingo trará, A GAZETA ouviu professores de cursinhos para falar sobre as principais apostas deste ano.

O professor de redação do UP, Murilo Goes, chama atenção para o fato do Enem associar a palavra tecnologia no título das provas, como o caderno Ciências da Natureza e suas Tecnologias, por exemplo. Com base nisso, ele acredita que pode cair algo relacionado a tecnologia e internet. O que mais se debate no momento é o impacto social da divulgação de notícias falsas através das redes sociais explica, em menção às fake news.

O fenômeno foi muito comentado durante a eleição para presidente no país, mas não é de agora. Outra aposta de Murilo é a alimentação e suas consequências, como é o caso dos distúrbios alimentares e da obesidade.

Esse último já estava entre os temas cotados no ano passado, e se mantém este ano. É um panorama da sociedade brasileira, pois existe um aumento considerável de pessoas com obesidade, sobretudo crianças, disse. Vale lembrar que nos últimos anos, o governo tem feito acordos para reduzir o teor de sal e açúcar dos alimentos, por exemplo.

Ainda sobre a infância, o professor conta que essa temática já foi aplicada três vezes na história da prova, sendo a mais recente em 2014: Publicidade Infantil em questão no Brasil. Ele supõe que, agora, a abordagem pode aparecer voltada para a violência, como exploração ou abuso sexual infantil, cita.

MEIO AMBIENTE

Assim como ele, a professora de redação do Salesiano, Andreia Valentim, especula que temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade também apareçam, como a produção e o descarte de lixo, o agronegócio e o consumismo. Já faz muito tempo que esses temas não são cobrados, e seriam muito bem-vindos pontua.

A professora lembra que, em 2009, a prova foi fraudada, o que forçou a mudança do tema. Inicialmente, o assunto era a Valorização do Idoso. Segundo ela, a terceira idade pode voltar nesta edição, com o viés de abandono de idosos e envelhecimento da população.

Isso nunca foi cobrado e nós estamos vivendo um processo de envelhecimento da população, permitindo uma boa participação (com argumentos) dos alunos, afirma.

A invisibilidade social, como pessoas em situação de rua e dependentes químicos também foi cotada por Andreia. É um grupo que a gente poderia chamar de minoria, invisível por todos os aspectos, diz. Nesse sentido, ela alerta ainda para temas ligados a saúde mental e emocional, como depressão e suicídio. Eu tenho alunos muito novos que já precisam fazer uso de medicação e acompanhamento psicológico, exemplifica.

Por último, a professora ressalta a importância dos textos de apoio, que trazem o recorte temático aguardado. Antes de começar a escrever, é imprescindível ler os textos, porque ali está explicado o viés que se espera. Não determina o ponto de vista do aluno, mas limita a abordagem, conclui.

A estudante Júlia SantAna disse que se sente mais tranquila com o acréscimo de 30 minutos na duração da prova, pela primeira vez este ano. Eu espero uma prova tranquila e esse tempo extra vai ajudar bastante. Não aposto em um tema específico, nos preparamos bem para escrever sobre o que vier, afirma

AS APOSTAS

Fake news Fake news

Depressão e suicídio na juventude Depressão e suicídio na juventude

Produção e descarte de lixo Produção e descarte de lixo

Agronegócio Agronegócio

Consumismo Consumismo

Abandono de idosos Abandono de idosos

Envelhecimento da população Envelhecimento da população

Pessoas em situação de rua Pessoas em situação de rua

Dependência química Dependência química

Aculturação indígena Aculturação indígena

Alimentação e distúrbios alimentares Alimentação e distúrbios alimentares

Padrões estéticos Padrões estéticos

Obesidade Obesidade

Violência contra criança e adolescente Violência contra criança e adolescente

Exploração e abuso infantil Exploração e abuso infantil

Esporte como ferramenta de inclusão social Esporte como ferramenta de inclusão social

Violência no futebol Violência no futebol

Mobilidade Urbana Mobilidade Urbana

Transporte Público Transporte Público

Ensino a distância Ensino a distância