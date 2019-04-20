Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Quatro carros se envolvem em acidente na BR 262 em Domingos Martins
Estradas

Quatro carros se envolvem em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Pista precisou ser parcialmente interditada para atendimento da ocorrência

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 15:19

Publicado em 

20 abr 2019 às 15:19
Um acidente envolvendo quatro veículos interditou parcialmente a BR 262 na manhã deste sábado (20) no sentido Vitória. A colisão aconteceu por volta das 11h30 na altura do quilômetro 39, em Santa Izabel, distrito de Domingos Martins.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há vítimas feridas. A PRF pede que os condutores que trafegam na localidade redobrem a atenção.
O internauta Dione Abreu Barreto Rodrigues nos enviou os registros. Pelas imagens, é possível observar o estrago nos carros. Veja as fotos:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Domingos Martins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados