Quatro carros se envolvem em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Um acidente envolvendo quatro veículos interditou parcialmente a BR 262 na manhã deste sábado (20) no sentido Vitória. A colisão aconteceu por volta das 11h30 na altura do quilômetro 39, em Santa Izabel, distrito de Domingos Martins.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há vítimas feridas. A PRF pede que os condutores que trafegam na localidade redobrem a atenção.