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No carnaval

Publicitária desabafa após assédio e agressão no Carnaval de Vitória

Homem que a assediou estava acompanhado da namorada

Publicado em 06 de Março de 2019 às 00:29

Publicado em 

06 mar 2019 às 00:29
A publicitária Cristine Rubim, de 26 anos, fez o desabafo em sua conta pessoal no Instagram Crédito: Reprodução
“Que sentimento de impotência, revolta, tristeza…”. Essa é a declaração de uma moradora de Vitória após ser assediada durante um bloco de carnaval no Centro da Capital no último sábado (02). A publicitária Cristine Rubim, de 26 anos, fez o desabafo em sua conta pessoal no Instagram. O homem que a assediou não se intimidou com a presença da namorada que o acompanhava.
“Vestia a fantasia de “natureza” que fiz e tava me sentindo linda. Dá pra ver pelas fotos no início, né? Lá pelas 19h, quase entrando no ônibus, um cara, de mãos dadas com a namorada, aperta e esfrega a mão na minha coxa. Gritei com ele, xinguei muito. Eles seguiram como se não fosse com ele. Ela nem viu”, relata Cristiane.
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A publicitária disse que, de imediato, ficou triste pelo ocorrido, mas a situação a deixou irritada ao perceber que o homem riu da situação. “Ele seguiu de mão dadas (com a namorada). Virando a esquina olhou pra mim e riu da minha cara. Nos primeiros segundos fiquei triste. Quando ele riu, subiu uma revolta/ódio e eu fui correndo atrás dele. Meus amigos já estavam com o pé dentro do ônibus e voltaram”, disse.
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AGRESSÃO
Ao encontrar o assediador com a namorada ele a ameaçou e a agrediu. “Eu corri até achar ele. Cutuquei a menina e perguntei se eles namoravam. Ela disse que sim, desconfiada. Falei que ele passou a mão em mim no ponto de ônibus. Ela ficou surpresa e desconfiada. Ele disse que eu era louca. Na raiva, bati nele. 2 tapas e um soquinho no peito/ombro. Ele era bem grande e forte, bati fraco. Ele me deu um chute na perna (agressão física 1) e continuou gritando que eu era louca”, relata, que conclui que o homem não teve coragem de fazer mais nada com ela por estar em um lugar com diversas pessoas.
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