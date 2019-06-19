Trecho da Norte Sul será mão única Crédito: Caíque Verli

A proposta de transformar um trecho da avenida Norte Sul, na Serra, em mão única, ainda não tem data para ser implementada. De acordo com a prefeitura municipal, o projeto que trata das mudanças ainda não foi concluído. A expectativa inicial da administração era de concluir o projeto em maio e iniciar as obras em julho deste ano. As intervenções devem durar um ano, após iniciadas.

O trecho a virar mão única está localizado entre a entrada da ArcelorMittal Tubarão até a ES-010. O sentido da mão única será Vitória x Serra. O projeto em andamento prevê ainda que os motoristas que seguirem no sentido oposto vão ter que passar pela avenida Lourival Nunes. O trecho que sofrerá alterações será de aproximadamente 1,7 quilômetro.

Na região, moradores e comerciantes reclamam que falta transparência e cobram mais diálogo com a comunidade para explicar as mudanças e discutir como essas alterações devem ser feitas.

Your browser does not support the audio element. Proposta de mão única na Norte Sul ainda sem data para implantação

A dona de casa Jussiara Fernandes Dias disse que ficou sabendo através de grupos de WhatsApp e reclama que nunca foi convidada para participar de audiências públicas sobre o assunto. "É uma mudança muito importante. Acho que a gente deveria estar mais informado. Acho que a gente poderia ter tido mais informações", comentou.

Outro comerciante, Gleidson Malfre falou que espera por essas audiências para pedir por vagas de estacionamento na Norte Sul. "Acredito que se ela se tornar mão unica com estacionamento ficaria bom, mas se for pra continuar do jeito que está sem estacionamento, é melhor continuar do jeito que está", acrescentou.

Depois das intervenções, a Norte Sul terá três faixas somente no sentido Laranjeiras e uma ciclovia. Atualmente, são duas faixas em cada sentido. Para seguir sentido Vitória, os motoristas vão passar pela Avenida Lourival Nunes. Já os ônibus podem seguir pela Nelci Lopes, que é paralela à Norte Sul.

Em abril, a Prefeitura afirmou que o projeto ficaria pronto até maio. Agora diz apenas que ele está sendo finalizado e que em seguida terá início o processo licitatório da obra, que deve durar um ano. A explicação da prefeitura para o atraso é de que a empresa responsável pelo projeto solicitou aumento no prazo de entrega, pois precisou incluir um estudo de macrodrenagem na região de Jardim Limoeiro, para garantir a melhoria no trânsito no local.