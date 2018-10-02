Pronto-socorro só para PMs, bombeiros e familiares é aberto no HPM

Pronto-socorro do HPM foi reaberto nesta terça-feira Crédito: Eduardo Dias

O Pronto-Socorro do Hospital da Polícia Militar (HPM) foi inaugurado na manhã desta terça-feira (02) destinado apenas a policiais, bombeiros e parentes dos militares. O objetivo é evitar que os policiais não sejam mais atendidos ao lado de criminosos, como acontece atualmente, por exemplo, no Hospital São Lucas.

A unidade, batizada de coronel Luiz Claudio Passos Silva, terá capacidade para 2 mil atendimentos por mês, com leitos de UTI, de estabilização e de pequenas cirurgias. Vão atuar no pronto-socorro 52 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. As obras começaram em dezembro do ano passado.

O atendimento do pronto-socorro será durante 24 horas. O funcionamento do Ambulatório do HPM será segunda a sábado, das 7h às 22h. O ambulatório conta com 32 especialidades e houve aumento de 300% das ofertas de consultas médicas.

ESPECIALIDADES

Vinte médicos, de especialidades como cardiologia, dermatologia, infectologia, Medicina do Trabalho, Medicina Física e Reabilitação, neurologia, oftalmologia, ortopedia, urologia e psiquiatria, vão reforçar os atendimentos do hospital. Eles prestaram o concurso que recentemente ocorreu e, em breve, reforçarão os trabalhos no HPM.