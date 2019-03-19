Projeto de megaloja será apresentado a moradores de Vitória

Com a chegada de uma multinacional de artigos de decoração e material de construção a Vitória, a infraestrutura em torno do Aeroporto de Vitória sofrerá mudanças, e o projeto do novo empreendimento comercial, que vai funcionar na Avenida Fernando Ferrari, será apresentado para os moradores da região em uma audiência, que acontecerá na quinta-feira (21) às 19h, no Hotel Quality, na Mata da Praia.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a Leroy Merlin terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos. Durante a audiência, será apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que analisa a demanda e oferta de vagas, a capacidade viária atual e futura, diagnóstico do ambiente urbano, além dos impactos sobre a infraestrutura urbana e paisagem.
Quem tiver interesse, pode consultar o estudo na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade em dias úteis, das 12 às 18 horas, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac) na Enseada do Suá. Ele estará disponíveis na sala 301, na Gerência de Gestão Urbana.