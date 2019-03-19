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Audiência

Projeto de megaloja será apresentado a moradores de Vitória

A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou que loja de gigante francesa terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos

Publicado em 18 de Março de 2019 às 21:37

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 mar 2019 às 21:37
Loja da Leroy Merlin, que tem 42 unidades no Brasil Crédito: Divulgação
Com a chegada de uma multinacional de artigos de decoração e material de construção a Vitória, a infraestrutura em torno do Aeroporto de Vitória sofrerá mudanças, e o projeto do novo empreendimento comercial, que vai funcionar na Avenida Fernando Ferrari, será apresentado para os moradores da região em uma audiência, que acontecerá na quinta-feira (21) às 19h, no Hotel Quality, na Mata da Praia.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a Leroy Merlin terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos. Durante a audiência, será apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que analisa a demanda e oferta de vagas, a capacidade viária atual e futura, diagnóstico do ambiente urbano, além dos impactos sobre a infraestrutura urbana e paisagem.
> O que muda na área do Aeroporto de Vitória após concessão
Quem tiver interesse, pode consultar o estudo na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade em dias úteis, das 12 às 18 horas, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac) na Enseada do Suá. Ele estará disponíveis na sala 301, na Gerência de Gestão Urbana.
Avenida Adalberto Simão Nader, em Bairro República: estudo que analisa a capacidade viária da região será apresentado nesta quinta aos moradores Crédito: Divulgação | Secretaria de Trânsito

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