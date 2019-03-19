Projeto de megaloja será apresentado a moradores de Vitória

De acordo com a, a Leroy Merlin terá um galpão com 15.727,50m² de área de construção e estacionamento com 338 vagas de automóveis e 11 para motos. Durante a audiência, será apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que analisa a demanda e oferta de vagas, a capacidade viária atual e futura, diagnóstico do ambiente urbano, além dos impactos sobre a infraestrutura urbana e paisagem.