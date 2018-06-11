Projeção mostra novos quiosques para a orla de Itaparica

Projeto de reurbanização da orla de Itaparica é apresentado para quiosqueiros Crédito: Divulgação/Felix Falcão

O projeto para os 33 novos quiosques da orla de Itaparica, em Vila Velha, foi apresentado aos quiosqueiros na última semana pela prefeitura municipal. Segundo a administração municipal, após análise do Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) uma audiência pública será marcada.

O desenho foi elaborado por uma empresa contratada pela prefeitura. A chamada requalificação de espaço urbano vai contemplar 6,25 km com a implantação de 33 quiosques bar, que deverão ser divididos em oito módulos, 19 banheiros feminino, para pessoas com deficiência e masculino, cinco módulos pequenos para a venda de coco, um para informação e 36 módulos para atividades esportivas e de lazer.

Representantes da Associação de Quiosqueiros da orla de Itaparica e da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no Estado participaram da apresentação.

O prefeito de Vila Velha Max Filho afirma que o projeto será analisado e debatido com o MPF-ES, SPU-ES, Associação de Quiosqueiros e sociedade civil organizada.

JUSTIÇA DETERMINA DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUES

Os donos de quiosques das praias de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, estão de "cabelos em pé" desde a última semana. É que a Justiça Federal determinou a demolição das construções, que funcionam de forma irregular e foram construídos em área pública, segundo o órgão.

A decisão é da juíza federal Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, titular da 5ª Vara Cível, que deu o prazo de 20 dias para a retirada e a demolição dos quiosques. Porém, esse prazo só passa a correr 30 dias após os quiosqueiros e o Iema serem oficialmente acionados pela Prefeitura de Vila Velha.

O impasse na Justiça sobre o caso dos quiosques não é novo, e inclusive gestões anteriores da prefeitura já haviam apresentado projetos de urbanização da orla, com novos quiosques.

"Foi uma surpresa receber essa decisão. Tínhamos esperança de uma notícia melhor", lamenta o presidente da Associação dos Proprietários de Quiosques de Itapuã e Itaparica, Paulo Roberto Neves. "A Justiça tomou a decisão após alguns recursos que nós e a prefeitura interpusemos. Todo mundo quer que os quiosques fiquem", completa.

ESPERANÇA E CAMPANHA

A esperança dos quiosqueiros é que as atuais estruturas de alvenaria não sejam demolidas de uma vez, pois podem ser aproveitas no período de transição do futuro projeto de reurbanização do espaço. "Inclusive, no penúltimo despacho de retirada dos quiosques, foi oferecido pela Justiça - para a praia não ficar deserta e atender à população - que fossem implantados módulos provisórios. A gente raciocinou de forma mais clara e questionou: 'por que não manter os quiosques atuais?'. Eles já têm estrutura de banheiro, de água encanada, com muito mais conforto do que um conteiner. A nossa esperança é que eles entendam que os quiosques têm condições de ficar até o início do novo projeto de orla a ser implantado".

Segundo Paulo, agora, os quiosqueiros fazem campanhas na internet, com direito a abaixo-assinado para manter os espaços. "A gente está fazendo manifestações. Temos uma enquete nas redes sociais e um abaixo assinado-eletrônico. Além disso, estamos procurando todas as ajudas possíveis", ressalta ele, dizendo que mantém com a Prefeitura de Vila Velha um bom diálogo.