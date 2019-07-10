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antigo hotel de luxo

Programa coloca antigo hotel Radium para concessão em Guarapari

O histórico prédio do antigo hotel Radium, que teve tempos áureos na década de 1950, no Centro de Guarapari
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

10 jul 2019 às 17:05

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 17:05

Radium Hotel, em Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari/Sectur
Depois dos terminais do Transcol e do Pavilhão de Carapina, o histórico prédio do antigo hotel Radium, que teve tempos áureos na década de 1950, no Centro de Guarapari, também está ofertado pelo Governo do Espírito Santo para ser administrado pela iniciativa privada. O secretário estadual da Fazenda, Rogélio Pegoretti, confirmou que as instalações do antigo hotel estão em processo de sondagem de mercado. O edifício é um dos empreendimentos administrados pelo poder público estadual que pode receber recursos privados dentro do novo Programa de Concessões e Parcerias, lançado no final do mês de maio.
> Transcol: terminais devem ter participação do setor privado até 2020
Empresários estão aptos a sugerir ao governo formas de administração e atividades que podem ser desenvolvidas no espaço. Se a sugestão for aceita, um edital de chamamento é lançado, para que a empresa vencedora passe a administrar o espaço.
Programa coloca antigo hotel Radium para concessão em Guarapari
“Nós estamos fazendo sondagens e recebendo propostas que serão analisadas, para depois, enfim, fazer o edital de chamamento público. Agora estamos fazendo apensas sondagem de mercado, para receber proposta de uso dos espaços”, explicou o secretário.
> Kleber Andrade, rodovias e parques podem entrar em pacotão do governo
Atualmente, operações de saneamento básico das cidades de Serra e Vila Velha já acontecem seguindo os moldes do Programa de Concessões e Parcerias do governo estadual, assim como também acontece com o Faça Fácil de Cariacica, local onde são oferecidos serviços de atendimento ao público, como a confecção da Carteiras de Identidade.
MELHORA NA OFERTA DE SERVIÇOS
Na avaliação do secretário, as concessões ou parcerias público-privadas (PPP) são benéficas para a população, pois aumenta a qualidade dos serviços oferecidos.
"A vantagem que a população vai ter é a melhoria na qualidade e na eficiência na prestação de serviço. É isso que o governo que está buscando. A iniciativa privada tem formas e atuação diferente do setor pública. Podemos estabelecer metas e garantir um atendimento desses indicadores para a população", concluiu o secretário.
Apesar de já estarem liberados para sondagem de mercado, a Secretaria de Estado da Fazenda não informou se o Hotel Radium, os terminais do Transcol e o Pavilhão de Carapina já receberam propostas de empresas interessadas na concessão.

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