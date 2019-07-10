Programa coloca antigo hotel Radium para concessão em Guarapari

Radium Hotel, em Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari/Sectur

Depois dos terminais do Transcol e do Pavilhão de Carapina , o histórico prédio do antigo hotel Radium, que teve tempos áureos na década de 1950, no Centro de Guarapari , também está ofertado pelo Governo do Espírito Santo para ser administrado pela iniciativa privada. O secretário estadual da Fazenda, Rogélio Pegoretti, confirmou que as instalações do antigo hotel estão em processo de sondagem de mercado. O edifício é um dos empreendimentos administrados pelo poder público estadual que pode receber recursos privados dentro do novo Programa de Concessões e Parcerias, lançado no final do mês de maio.

Empresários estão aptos a sugerir ao governo formas de administração e atividades que podem ser desenvolvidas no espaço. Se a sugestão for aceita, um edital de chamamento é lançado, para que a empresa vencedora passe a administrar o espaço.

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“Nós estamos fazendo sondagens e recebendo propostas que serão analisadas, para depois, enfim, fazer o edital de chamamento público. Agora estamos fazendo apensas sondagem de mercado, para receber proposta de uso dos espaços”, explicou o secretário.

Atualmente, operações de saneamento básico das cidades de Serra e Vila Velha já acontecem seguindo os moldes do Programa de Concessões e Parcerias do governo estadual, assim como também acontece com o Faça Fácil de Cariacica, local onde são oferecidos serviços de atendimento ao público, como a confecção da Carteiras de Identidade.

MELHORA NA OFERTA DE SERVIÇOS

Na avaliação do secretário, as concessões ou parcerias público-privadas (PPP) são benéficas para a população, pois aumenta a qualidade dos serviços oferecidos.

"A vantagem que a população vai ter é a melhoria na qualidade e na eficiência na prestação de serviço. É isso que o governo que está buscando. A iniciativa privada tem formas e atuação diferente do setor pública. Podemos estabelecer metas e garantir um atendimento desses indicadores para a população", concluiu o secretário.