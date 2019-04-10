Professor do ES faz paródia com funk e bomba na internet

Professor Sarlon Correa faz funk em sala de aula para ensinar anatomia e vídeo bomba na internet Crédito: Fernando Madeira | GZ

Música e anatomia combinam? Não só combinam como, pela criatividade do professor Sarlon Correa, 33 anos, viralizou na internet. Ele dá aulas dessa disciplina para uma turma de radiologia em uma escola técnica, na Serra, e, para ensinar aos estudantes quais são os ossos da face, fez uma paródia da música Bella Ciao, que ganhou fama por fazer parte da trilha sonora da série La Casa de Papel.

Sarlon também é músico e, pela primeira vez, usou esses conhecimentos para incrementar as aulas. “Eu vi que tinha um professor que usava paródias em suas aulas. Percebi que os alunos gostavam e absorviam melhor os conteúdos, por isso resolvi tentar”, explica.

Ele escolheu a melodia e depois escreveu a letra. O resultado ele mostrou em sala de aula, no final de março. Até o fechamento da matéria, o primeiro vídeo, que foi postado por uma aluna, tinha mais de 1 milhão de visualizações. Sarlon também fez uma postagem do vídeo, que já teve mais de 990 mil visualizações.

“Eu estou muito surpreso, não esperava essa repercussão toda. O vídeo chegou a pessoas de todas as partes do país. Tem gente de norte a sul me procurando para comentar, pedindo mais vídeos”, comemora.

ASSISTA!

PROVA

A aceitação não ficou só no campo virtual. Os alunos de Sarlon aprovaram a ideia e já testaram que a tática funciona mesmo. Eles tiveram uma prova no início desta semana e se lembraram da letra da música ao responder às questões.

“Antes do Sarlon, nunca tinha tido aulas assim, com professor usando esse método. Eu achei muito interessante, prende a nossa atenção e realmente faz fixar o conteúdo”, aprova o estudante Diego da Silva Fiel, 22 anos.