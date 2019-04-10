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Aula de anatomia

Professor do ES faz paródia com funk e bomba na internet

Sarlon Correa dá aulas de anatomia em uma escola técnica, na Serra, e resolveu usar a música para ajudar a fixar o conteúdo. O sucesso foi tanto que o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 20:53

Publicado em 

10 abr 2019 às 20:53
Professor Sarlon Correa faz funk em sala de aula para ensinar anatomia e vídeo bomba na internet Crédito: Fernando Madeira | GZ
Música e anatomia combinam? Não só combinam como, pela criatividade do professor Sarlon Correa, 33 anos, viralizou na internet. Ele dá aulas dessa disciplina para uma turma de radiologia em uma escola técnica, na Serra, e, para ensinar aos estudantes quais são os ossos da face, fez uma paródia da música Bella Ciao, que ganhou fama por fazer parte da trilha sonora da série La Casa de Papel.
Sarlon também é músico e, pela primeira vez, usou esses conhecimentos para incrementar as aulas. “Eu vi que tinha um professor que usava paródias em suas aulas. Percebi que os alunos gostavam e absorviam melhor os conteúdos, por isso resolvi tentar”, explica.
> As lições do professor ameaçado de morto que virou o jogo no ES
Ele escolheu a melodia e depois escreveu a letra. O resultado ele mostrou em sala de aula, no final de março. Até o fechamento da matéria, o primeiro vídeo, que foi postado por uma aluna, tinha mais de 1 milhão de visualizações. Sarlon também fez uma postagem do vídeo, que já teve mais de 990 mil visualizações.
“Eu estou muito surpreso, não esperava essa repercussão toda. O vídeo chegou a pessoas de todas as partes do país. Tem gente de norte a sul me procurando para comentar, pedindo mais vídeos”, comemora.
ASSISTA!
PROVA
A aceitação não ficou só no campo virtual. Os alunos de Sarlon aprovaram a ideia e já testaram que a tática funciona mesmo. Eles tiveram uma prova no início desta semana e se lembraram da letra da música ao responder às questões.
> Professora é 'faz tudo' em escola de Sooretama
“Antes do Sarlon, nunca tinha tido aulas assim, com professor usando esse método. Eu achei muito interessante, prende a nossa atenção e realmente faz fixar o conteúdo”, aprova o estudante Diego da Silva Fiel, 22 anos.
Entre os mais de dois mil comentários na publicação, teve muito internauta afirmando que a música ajudou muito a lembrar a matéria, e pedindo que Sarlon fizesse mais vídeos. O professor aceitou e o novo sucesso deve ser lançado em breve.

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