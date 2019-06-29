Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Procissão no mar de Vitória e da Serra em homenagem a São Pedro
Devoção

Procissão no mar de Vitória e da Serra em homenagem a São Pedro

Fim de semana será de festas nas duas cidades do ES para o santo padroeiro dos pescadores

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 23:12

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 jun 2019 às 23:12
Pescadores que vão participar da procissão de São Pedro, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um final de semana inteiro de celebrações, shows e procissões para festejar São Pedro, o santo padroeiro dos pescadores. O dia 29 de junho é dedicado a ele, um dos 12 apóstolos de Jesus, e as comemorações estão presentes em diversas comunidades, como a da Praia do Suá, em Vitória, e de Jacaraípe, na Serra.
Na Capital, a tradicional festa completa neste sábado 91 anos e reúne milhares de devotos. A programação gastronômica e cultural começa às 18 horas, na Avenida João Batista Parra, na Praia do Suá, com barracas para venda de comidas típicas juninas e, a partir das 20 horas, haverá shows sertanejos.
“A festa de São Pedro faz parte da história do bairro, e até emociona a gente. Nossos pais já faziam essa festa. Daqui a pouco, sou eu que vou entregar a minha chuteira para outro continuar”, comenta Emanuel da Penha Ribeiro, presidente da Associação de Moradores da Praia do Suá e um dos organizadores da procissão terrestre.
O cortejo será feito no domingo, logo após a missa na Igreja de São Pedro, que está marcada para as 8 horas. Saindo do templo, os fiéis seguem até a Capitania dos Portos, de onde vai partir a procissão marítima. A expectativa é reunir de 180 a 200 embarcações, segundo o presidente da Colônia de Pescadores, Alvaro Martins da Silva, o Alvinho.
Os barcos são enfeitados com bandeirinhas, flores, peixes e outros ornamentos em homenagem ao santo padroeiro. À frente do cortejo, uma embarcação com capacidade para até 30 pessoas leva o símbolo da devoção de todos: uma imagem de São Pedro. A procissão segue até a altura do Museu da Vale, de onde retorna para o píer da Praia do Suá.
“Cuidar dessa festa é a coisa mais importante. Estou há três noites sem dormir direito, nos preparativos, mas feliz”, conta Alvinho. Há 35 anos dedicando-se à organização, ele lembra de uma passagem da festa quando ainda era jovem.
“Os pescadores faziam questão de levar a imagem de São Pedro no barco. Houve uma vez, quando eu ainda era garotão, que três começaram a brigar na hora da procissão, disputando quem ficaria com o santo, e a imagem acabou caindo na água. Foi uma confusão só, mas São Pedro foi resgatado”, recorda.
Hoje em dia, o clima é diferente e de harmonia. Após a procissão marítima, é feita a bênção do anzol, instrumento conduzido pelo pescador mais antigo na ativa, na Praça do Papa. Em seguida, todos retornam para o bairro onde continua programação gastronômica e cultural até a noite.
 
JACARAÍPE
Na Serra, a festa começou hoje na comunidade que tem o santo como padroeiro. Barraquinhas foram colocadas no pátio da Paróquia São Pedro, em Jacaraípe, onde também acontecem missas e apresentações musicais, à noite, até domingo.
Na manhã deste sábado haverá uma celebração na praia, às 9 horas, com os pescadores. ÀS 16 horas, será o momento da ‘descida do navio’, uma procissão com uma grande embarcação montada em um carro de boi, acompanhada por bandas de congo - adultas e mirim. O grupo sai da igreja e segue até um posto de combustível, na Avenida Abdo Saad, percorrendo em torno de quatro quilômetros.
Já no domingo, às 7 horas, será o momento da procissão fluvial, com embarque na lagoa Juara, seguindo até a Praça Encontro das Águas. E às 16h, as bandas de congo se reúnem na igreja para buscar o navio e levá-lo de volta à paróquia, onde também será feita a fincada do mastro.
“É uma festa muito bonita e tradicional, que passa de geração em geração”, ressalta Antonio Correa Miguel, um dos organizadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jacaraípe são pedro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados