Problema em semáforo congestiona trânsito na Segunda e Cinco Pontes

Um problema em um semáforo na região da Rodoviária de Vitória deixa trânsito congestionado tanto na Segunda Ponte quanto na Cinco Pontes, no sentido Vitória. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o semáforo está sem funcionar desde esta segunda-feira (24), por conta de um roubo que influenciou no funcionamento do equipamento. Ainda segundo a Guarda, ainda não há previsão de quando o semáforo será consertado, já que depende da chegada de uma peça.
Nesta terça-feira (25), muitos motoristas entraram em contato com o Gazeta Online para reclamar da situação na região. Alguns dizem que a demora é tanta que ficaram no mesmo local por mais de 1h e que se sentem frustados com a situação.