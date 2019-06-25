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Chegada em Vitória

Problema em semáforo congestiona trânsito na Segunda e Cinco Pontes

Segundo a Guarda, o semáforo está sem funcionar por conta de um roubo de uma peça que influenciou no funcionamento do equipamento

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 16:02

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

25 jun 2019 às 16:02
Trânsito congestionado Crédito: Ana Mariléia Bermudes
Um problema em um semáforo na região da Rodoviária de Vitória deixa trânsito congestionado tanto na Segunda Ponte quanto na Cinco Pontes, no sentido Vitória. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o semáforo está sem funcionar desde esta segunda-feira (24), por conta de um roubo que influenciou no funcionamento do equipamento. Ainda segundo a Guarda, ainda não há previsão de quando o semáforo será consertado, já que depende da chegada de uma peça.
Nesta terça-feira (25), muitos motoristas entraram em contato com o Gazeta Online para reclamar da situação na região. Alguns dizem que a demora é tanta que ficaram no mesmo local por mais de 1h e que se sentem frustados com a situação. 
Trânsito congestionado Crédito: Ana Mariléia Bermudes

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