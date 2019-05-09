PRF: duplicação da BR 101 evitaria mortes

Obras na BR 101 Crédito: Sullivan Silva

BR 101 ensaia ser duplicada pela concessionária que administra a rodovia, a Eco101. Mas o fato é que as obras que deveriam ter sido cumpridas nesse período só atingiram 8% do que estava previsto no contrato. Neste mês, a empresa quis reajustar o valor do pedágio na via e a medida foi questionada pela OAB-ES e pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que agora querem barrar o aumento da tarifa na Justiça e na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), respectivamente. Há seis anos aensaia ser duplicada pela concessionária que administra a rodovia, a. Mas o fato é que as obras que deveriam ter sido cumpridas nesse período só atingiram 8% do que estava previsto no contrato. Neste mês, a empresa quisna via e a medida foi questionada pelae pela, que agora querem barrar o aumento da tarifa na Justiça e na, respectivamente.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), a duplicação da BR 101 já teria evitado várias mortes que acontecem na via causadas por colisões frontais. Em 2018, - ironicamente - 101 pessoas morreram na rodovia e 2.352 ficaram feridas. No total, foram registrados 1.904 acidentes, de acordo com levantamento ao qual o Gazeta Online teve acesso. Para a, ajá teria evitado várias mortes que acontecem na via causadas por. Em 2018, - ironicamente - 101 pessoas morreram na rodovia e 2.352 ficaram feridas. No total, foram registrados 1.904 acidentes, de acordo com levantamento ao qual oteve acesso.

"Nós sabemos que esse tipo de acidente, causado por colisão frontal, poderia ser evitado com a duplicação da via. Nós queremos reduzir esse número de 101 mortos, que não dá para continuar, mas ficamos presos ao fato de a via ter só uma faixa", dispara o superintendente da PRF, Amarílio Boni. Segundo ele, que participou de reunião com equipe de comissão especial da Ales na noite desta terça-feira (7), os comparativos dos números de acidentes desde 2013 na BR 101 mostram que quando a Eco 101 parou de fazer melhorias nos trechos os acidentes aumentaram.

Your browser does not support the audio element. PRF, duplicação da BR 101 evitaria mortes

Para o superintendente, a medida mais eficaz seria a duplicação, que em suas próprias palavras "evitaria colisões frontais e mortes". Ainda assim, melhora na sinalização, pintura e recuperação da BR 101 já ajudaria. "A gente vê que quando ainda tinham investimentos em manutenção os acidentes diminuíram. Mas eles estão voltando e estagnaram", conclui.

Durante a reunião na assembleia, Amarílio lembra que deu o exemplo da rodovia que liga Serra a Cariacica, que depois de duplicada viu o número de acidentes e mortes despencar. "Não temos números absolutos, mas sabemos e acompanhamos que por lá as ocorrências caíram de forma notável. O mesmo aconteceria na 101, se a duplicação fosse executada", conclui.

ALES PREPARA RELATÓRIO

Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR 101 terá em mãos um relatório completo que vai dar conta de como está a situação da via atualmente. "Ouvimos a Eco 101, a ANTT, a PRF e ainda vamos ter sessão com o Ibama e ICMBio, que vão falar das questões de licenças ambientais em alguns trechos", relata. Para o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), em até 240 dias aterá em mãos um relatório completo que vai dar conta de como está a situação da via atualmente. "Ouvimos a Eco 101, a ANTT, a PRF e ainda vamos ter sessão com o Ibama e ICMBio, que vão falar das questões deem alguns trechos", relata.

Segundo o deputado, a concessionária alega que em alguns locais as licenças e alvarás foram barrados pelos órgãos reguladores do Meio Ambiente. No entanto, o Legislativo quer ter a certeza de que não é só uma desculpa. "Nós sabemos também que em alguns casos as empresas pedem coisas mirabolantes no documento da licença, só para atrasar mais as obras", declara.

Gandini pretende barrar o reajuste do pedágio e garante que há uma quebra de contrato, assim como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk. Em entrevista ao Bom dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta quarta (8), o advogado disse que há, claramente, uma quebra de contrato e que, por isso, estão reavendo na Justiça o não aumento do preço do pedágio.

"Nós entramos com ação no início desta semana e, em até cinco dias, devemos ter uma resposta. A gente entende que não tem como você aumentar o preço de um serviço em que nada mudou. Quando você faz uma obra na sua casa, se ela atrasa, você não aumenta o preço de nada", compara.

O ofício da OAB-ES foi endossado por um documento da Ales, enviado por Gandini, nesta quarta (8). O deputado garante que enviou um pedido à seccional capixaba para que mais provas fossem anexadas ao processo. "E nós encaminhos à ANTT um pedido para que ela barre o aumento do pedágio. Preparamos esses documentos para ter uma ação mais rápida, mas o relatório completo ficará pronto em até 240 dias, que é o nosso prazo", conta o parlamentar.

OAB: "O REI ESTÁ NU"

O presidente da OAB-ES entende que "o rei está nu", quando se refere à Eco 101 sobre o caso da BR 101. Durante a entrevista à TV Gazeta, o advogado relatou que entende que a situação precisava ser judicializada. "Existe um evidente desiquilíbrio. E como você fala em reajuste se você não conseguiu chegar ao cronograma mínimo previsto em contrato? Não há mais de 8% do que está no documento cumprido", falou.

Rizk comentou que, em outras palavras, a concessionária está querendo cobrar um pedágio, tendo um contrato que não foi cumprido. "É claro que a situação será avaliada pela Justiça, já que entramos com a ação. Mas a OAB entende, claramente, que há uma diferença substancial no que era para ser feito para o que foi executado realmente. Não há que se falar em reajuste", reitera.

O QUE A ECO 101 DIZ SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR

Questionada pela reportagem, a Eco 101 informa, por meio de nota, que ainda não teve ciência do conteúdo da solicitação feita pela Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR 101 à ANTT, mas esclarece que cumpre o contrato de concessão e reafirma que a tarifa de pedágio está adequada aos investimentos realizados, até o momento, e que a revisão tarifária ocorre anualmente, no mês de maio, conforme previsto no contrato, "considerando-se a correção da inflação (IPCA) e os efeitos de eventuais postergações, antecipações e/ou inclusão de novos investimentos não previstos originalmente no contrato", como diz trecho da nota enviada.

OS NÚMEROS

Levantamento ao que o Gazeta Online teve acesso revela os números de acidentes, ano a ano, desde 2013 na BR 101. Confira:

2013: 5.459 acidentes; 231 mortos; 902 feridos graves; 1.720 feridos leves

2014: 5.523 acidentes; 220 mortos; 1.093 feridos graves; 2.130 feridos leves

2015: 3.531 acidentes; 120 mortos; 883 feridos graves; 1.882 feridos leves

2016: 2.337 acidentes; 127 mortos; 850 feridos graves; 1.708 feridos leves

2017: 2.167 acidentes; 160 mortos; 689 feridos graves; 1.757 feridos leves

2018: 1.904 acidentes; 101 mortos; 704 feridos graves; 1.648 feridos leves