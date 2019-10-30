PRF aborda BMW e prende suspeitos de estelionato em fiscalização na BR 101

PRF prende estelionatários em fiscalização na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Viana, dois estelionatários em posse de diversos materiais obtidos com a prática criminosa. Ambos possuíam passagem pela polícia.

Segundo a PRF, a equipe fazia uma fiscalização em virtude do Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta quando abordou, no Km 304, uma BMW 320i com dois ocupantes. Em conversa com os indivíduos, eles informaram vir de Uberaba/MG com destino a Vila Velha, porém, apresentavam informações divergentes e demonstravam nervosismo.

PRF prende suspeitos de estelionato em fiscalização na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Dessa forma, foi realizada vistoria minuciosa no veículo, momento em que foram localizados 32 aparelhos celulares, 47 chips de celulares, 04 Modens USB móvel, 04 Notebooks, 07 máquinas de cartão de crédito, 45 Cartões Bancários e a quantia de R$1269.00 (mil duzentos e sessenta e nove reais).

Ao serem indagados dos objetos localizados, estes responderam que receberiam R$750,00 cada, e que teriam conhecimento da origem ilícita da mercadoria.

Diante dos fatos, os ocupantes e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia para as providências cabíveis.