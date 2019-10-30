PRF aborda BMW e prende suspeitos de estelionato em fiscalização na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Viana, dois estelionatários em posse de diversos materiais obtidos com a prática criminosa. Ambos possuíam passagem pela polícia.
Segundo a PRF, a equipe fazia uma fiscalização em virtude do Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta quando abordou, no Km 304, uma BMW 320i com dois ocupantes. Em conversa com os indivíduos, eles informaram vir de Uberaba/MG com destino a Vila Velha, porém, apresentavam informações divergentes e demonstravam nervosismo.
Dessa forma, foi realizada vistoria minuciosa no veículo, momento em que foram localizados 32 aparelhos celulares, 47 chips de celulares, 04 Modens USB móvel, 04 Notebooks, 07 máquinas de cartão de crédito, 45 Cartões Bancários e a quantia de R$1269.00 (mil duzentos e sessenta e nove reais).
Ao serem indagados dos objetos localizados, estes responderam que receberiam R$750,00 cada, e que teriam conhecimento da origem ilícita da mercadoria.
Diante dos fatos, os ocupantes e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia para as providências cabíveis.
Com informações da PRF