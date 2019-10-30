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Viana

PRF aborda BMW e prende suspeitos de estelionato em fiscalização na BR 101

Foram encontrados em posse dos indivíduos 32 aparelhos celulares, 47 chips para celulares, 45 cartões bancários, dinheiro, entre outros materiais

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 12:59
PRF prende estelionatários em fiscalização na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Viana, dois estelionatários em posse de diversos materiais obtidos com a prática criminosa. Ambos possuíam passagem pela polícia.
Segundo a PRF, a equipe fazia uma fiscalização em virtude do Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta quando abordou, no Km 304, uma BMW 320i com dois ocupantes. Em conversa com os indivíduos, eles informaram vir de Uberaba/MG com destino a Vila Velha, porém, apresentavam informações divergentes e demonstravam nervosismo.
PRF prende suspeitos de estelionato em fiscalização na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Dessa forma, foi realizada vistoria minuciosa no veículo, momento em que foram localizados 32 aparelhos celulares, 47 chips de celulares, 04 Modens USB móvel, 04 Notebooks, 07 máquinas de cartão de crédito, 45 Cartões Bancários e a quantia de R$1269.00 (mil duzentos e sessenta e nove reais).
Ao serem indagados dos objetos localizados, estes responderam que receberiam R$750,00 cada, e que teriam conhecimento da origem ilícita da mercadoria.

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Diante dos fatos, os ocupantes e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia para as providências cabíveis.
Com informações da PRF

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