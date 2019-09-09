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Clima

Previsão do tempo: semana começa com sol em todo o Estado

Temperaturas voltam a subir e não há previsão de chuva nos próximos dias

Publicado em 

08 set 2019 às 23:47

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 23:47

Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado Crédito: Reprodução/Web
Depois de uns dias de clima mais ameno, o sol volta a aparecer com mais força em todo o Estado a partir desta segunda-feira (9). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana será de tempo bom, com temperaturas mais altas e sem chuva.
Na Grande Vitória, a previsão é de sol com poucas nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 27°C. O mesmo está previsto para a Capital, Vitória.
Na Região Serrana do Estado, a máxima deve chegar a 23°C nas áreas mais elevadas, de acordo com o Incaper.
A terça-feira (10) também será de sol e poucas nuvens. Não há expectativa de chuva e fará calor à tarde na maioria das regiões, assim como na quarta-feira (11).

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