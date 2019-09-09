Previsão do tempo: semana começa com sol em todo o Estado

Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado Crédito: Reprodução/Web

Depois de uns dias de clima mais ameno, o sol volta a aparecer com mais força em todo o Estado a partir desta segunda-feira (9). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana será de tempo bom, com temperaturas mais altas e sem chuva.

Na Grande Vitória, a previsão é de sol com poucas nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 27°C. O mesmo está previsto para a Capital, Vitória.

Na Região Serrana do Estado, a máxima deve chegar a 23°C nas áreas mais elevadas, de acordo com o Incaper.