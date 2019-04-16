Previsão de chuva forte nos próximos dias no ES

Pode chover forte nos próximos dias no Espírito Santo Crédito: Joseilton Dos Santos

A Região Sudeste terá mais chuva nos próximos dias. Até o fim da semana, segundo o Climatempo, a circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar a formação e manutenção de muitas áreas de instabilidade. Há risco de chuva forte, especialmente para Vitória e o Rio de Janeiro. O feriado prolongado da Páscoa deve terminar com a chegada de outra frente fria sobre a Região Sudeste.

Nesta terça (16), toda a Região Sudeste tem pancadas de chuva com raios, mas a chuva ocorre principalmente à tarde e à noite. Pode chover com moderada a forte intensidade.

Na quarta-feira (17), será um dia com grande risco de chuva forte no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (18), há risco de chuva forte no Espírito Santo e Minas Gerais, incluindo as capitais Vitória e Belo Horizonte.

Já para o feriado da sexta-feira (19), a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite sobre o centro-norte e oeste de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo.