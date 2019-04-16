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Climatempo

Previsão de chuva forte nos próximos dias no ES

Segundo o Climatempo, há risco de chuva forte, especialmente para Vitória e Rio de Janeiro. O feriado prolongado da Páscoa deve terminar com a chegada de outra frente fria sobre a Região Sudeste

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 16:47

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 abr 2019 às 16:47
Pode chover forte nos próximos dias no Espírito Santo Crédito: Joseilton Dos Santos
A Região Sudeste terá mais chuva nos próximos dias. Até o fim da semana, segundo o Climatempo, a circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar a formação e manutenção de muitas áreas de instabilidade. Há risco de chuva forte, especialmente para Vitória e o Rio de Janeiro. O feriado prolongado da Páscoa deve terminar com a chegada de outra frente fria sobre a Região Sudeste.
Nesta terça (16), toda a Região Sudeste tem pancadas de chuva com raios, mas a chuva ocorre principalmente à tarde e à noite. Pode chover com moderada a forte intensidade.
> Vitória registra em 24 horas 90% da chuva esperada para o mês inteiro
Na quarta-feira (17), será um dia com grande risco de chuva forte no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Na quinta-feira (18), há risco de chuva forte no Espírito Santo e Minas Gerais, incluindo as capitais Vitória e Belo Horizonte.
> "Alagamento sempre vai existir em Vitória", diz secretário de Obras
Já para o feriado da sexta-feira (19), a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite sobre o centro-norte e oeste de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo.
A Região Sudeste terá sol e calor à tarde no fim de semana da Páscoa.

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