Previsão de chuva e tempo instável para o Espírito Santo

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Mesmo com a chegada da primavera, a previsão para este final de semana é de pancadas de chuva e tempo instável em todo o Estado. De acordo com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) , já nesta quinta-feira (26), ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, isoladas e com raios.

Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado. Alguns municípios do Estado receberam o aviso meteorológico de chuva forte, entre eles, Alegre

SEXTA-FEIRA (27)

Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a sexta-feira (27) será de muitas nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Estado. Previsão de pancadas de chuva, em alguns momentos do dia, em praticamente todas as regiões.

De acordo com o Climatempo , o dia amanhece com chuva e o tempo segue instável na maior parte do dia, com períodos de chuva fraca e períodos de sol.

Norte do Estado

O sol aparece com mais força e chove no período da tarde de forma isolada. A temperatura sobe um pouco.

Grande Vitória

Variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

Variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Região Serrana

Variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos, no leste da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Região Norte

Variação de nuvens e chuva em alguns momentos, na parte oeste da região. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C.

Região Noroeste

Variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Região Nordeste

Variação de nuvens com previsão de chuva na parte sul da região. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

SÁBADO (28)

Incaper, o sábado (28) terá muitas nuvens e tempo instável, em todo o Estado. Previsão de pancadas de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. No sábado, o dia será marcado por muita nebulosidade e pouca chuva, intercalando alguns períodos de sol no decorrer do dia, segundo informações do Climatempo. De acordo com, o sábado (28) terá muitas nuvens e tempo instável, em todo o Estado. Previsão de pancadas de chuva, em alguns momentos do dia, em todas as regiões.

Grande Vitória

Variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 ° C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 23 °C.

Região Serrana

Variação de nuvens e pancadas de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

Região Norte

Variação de nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Região Noroeste

Variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Região Nordeste

Variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

DOMINGO (29)

Climatempo, neste domingo (29), a atuação de um novo sistema meteorológico chamado de "cavado" e a passagem de uma frente fria no oceano afastada da costa vão reforçar as áreas de instabilidade que se espalham novamente por todo o Espírito Santo. De acordo com o, neste domingo (29), a atuação de um novo sistema meteorológico chamado de "cavado" e a passagem de uma frente fria no oceano afastada da costa vão reforçar as áreas de instabilidade que se espalham novamente por todo o Espírito Santo.