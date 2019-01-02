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Climatempo

Previsão de chuva e raios no extremo Sul do Espírito Santo

Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva e o calor permanece

Publicado em 

02 jan 2019 às 18:36

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 18:36

Crédito: Pixabay
O Sol e as altas temperaturas devem dar uma trégua a alguns capixabas na próxima quinta-feira (3). Segundo o Climatempo, o extremo Sul do Espírito Santo terá chuva com raios. Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva e o calor permanece. 
De acordo com o Instituto, na quinta-feira (3), o extremo Sul do Estado terá um dia com sol e temperaturas bastante elevadas, mas pancadas de chuva com raios podem ocorrer de forma isolada a partir da tarde.
Por outro lado, o ar seco e quente vai predominar as demais áreas do Espírito Santo, incluindo
Vitória
. O Sol aparece forte desde cedo, faz calor e não há expectativa de chuva.
SEXTA-FEIRA 
No extremo Sul do Estado vai continuar com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas do Espírito Santo, o tempo segue firme e sem previsão de chuva.

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